Le tournoi L’Hospitalet Junior est reporté à cause du covid

23/12/2021 à 19:28 CET

Cela ne l’a pas été. Malgré les efforts énormes consentis ces dernières semaines pour que la 43e édition de son Tournoi Junior historique se déroule comme d’habitude dans la semaine des Rois, Le CB L’Hospitalet a officiellement confirmé le report en raison de la situation actuelle avec le covid, a rapporté ‘L’H Digital’

En fait, les organisateurs avaient déjà rencontré de sérieux problèmes avec l’Euroligue, ce qui signifiait qu’il n’y avait plus d’équipes internationales après la chute de l’équipe de Grande-Bretagne. ont été confirmés l’hôte CB L’Hospitalet, le champion actuel (Barça) et le finaliste (Joventut), ainsi que Casademont Zaragoza, Real Coosur Betis, Fundación 5 + 11 Baskonia, Movistar Estudiantes et Valencia Basket.

Le directeur du tournoi, Francisco Caballero, « se sent beaucoup & rdquor; ont dû prendre cette décision. «Nous avons été obligés de le faire en raison de l’incidence et du nombre d’infections que nous avons actuellement. Tout cela a empêché le tournoi de se dérouler dans des conditions optimales d’hygiène, de sécurité et même de compétition », a-t-il souligné.

Le Barça junior a humilié Madrid lors de la dernière finale de championnat

| FCB

Toutefois, le club insiste sur le fait qu’il s’agit « d’un report, pas d’une annulation. Nous souhaitons que le tournoi se joue tout au long de la saison 2021-22 avec le même format et nous avons l’intuition que la meilleure option pourrait être entre fin mars et début mai & rdquor ;.

Le junior du Barça a vécu une saison dernière sensationnelle au cours de laquelle, en plus du tournoi dans cette ville de la périphérie de Barcelone lors d’une rencontre sensationnelle du « MVP » Rafa Villar, il a également brillamment conquis le titre espagnol « abusant » du Real Madrid en finale (63-102) dans une exposition des Michael Caicedos, Gael Bonilla et James Nnaji.

Le Barça a remporté l’Adidas Next Generation en décembre 2020

| FCB

Pour couronner un parcours historique qui s’est poursuivi dans la confiance que Saras accorde actuellement à une grande partie de cette équipe sous Fabian Téllez, Le Barça a également remporté le prestigieux Adidas Next Generation de l’Euroligue battant Penya en finale 79-55 avec Caicedo comme le joueur le plus apprécié de tout le tournoi.

En parallèle, d’autres clubs historiques de L’Hospitalet de Llobregat comme le le Centre Catlic et l’AESE ont également été contraints de reporter leurs tournois de Noël. El Católic avait prévu une édition spéciale dédiée aux plus petits et l’AESE souhaitait organiser un tournoi masculin pour enfants et un autre tournoi féminin junior, selon la publication ‘L’H digital’.