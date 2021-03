Le tournoi NCAA va manquer Duke.

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. S’abonner pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres tous les matins.

Le terrain du tournoi de basket-ball universitaire masculin 2021 est devenu officiel dimanche soir avec la sortie du support sur CBS et les choses se sont simplement bien passées en sachant que nous allons avoir un tournoi cette année.

Mais tu sais quoi? Ce tournoi va être un peu bizarre à cause d’une des équipes qui n’est pas là.

Je parle de Duke, bien sûr, car les Blue Devils n’ont pas fait la coupe après une saison médiocre qui s’est terminée brusquement en raison des précautions COVID-19 lors du tournoi ACC.

C’est la première fois que Duke ou Kentucky ne participent pas au tournoi pour la première fois depuis 1976!

Quand il s’agit de Duke, je sais ce que vous pensez – beaucoup de mauvais mots suivis par le monde Duke. Beaucoup de gens détestent les tripes de Duke et n’aiment rien de plus que de voir l’équipe de l’entraîneur K perdre, surtout en mars. Je comprends totalement cela.

Et c’est exactement pourquoi le tournoi de cette année va Mademoiselle Duc. Ce tournoi a besoin d’un méchant et Duke a toujours été heureux de jouer ce rôle.

Pensez simplement – nous n’allons pas avoir ce match de deuxième tour de Duke dimanche après-midi / début de soirée où ils traînent tard et Twitter se lance juste avec des blagues de Duke.

Nous n’allons pas avoir ces moments où les fans de différentes écoles se réuniront pendant quelques heures en mars pour s’enraciner contre les Blue Devils.

Nous n’allons pas voir un entraîneur triste K l’air triste sur la ligne de touche alors que son équipe échoue.

Et ça pue.

Le sport est toujours meilleur quand il y a un méchant impliqué. Il suffit de regarder le Super Bowl de cette année lorsque Tom Brady a joué à nouveau ce rôle. Cela a ajouté tellement plus à ce jeu et à cette expérience.

Duke fait cela simplement en prenant le tribunal en mars. C’est amusant de garder un œil sur leur score et de revenir à leur jeu pendant les 5 dernières minutes d’un match serré parce que vous voulez faire partie d’une expérience (et beaucoup d’entre vous veulent voir une équipe perdre). C’est puissant et c’est quelque chose qu’aucune autre équipe de basket-ball universitaire ne peut vous faire ressentir.

Nous allons manquer de voir Duke jouer dans les prochains jours. Nous allons nous sentir un peu vides pendant que nous regardons le tournoi de cette année. Mais on va quand même s’amuser car il n’y a rien de tel que March Madness.

Je pense juste que c’est mieux pour nous tous quand Duke est impliqué.

