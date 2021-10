Le tournoi Nickelodeon All-Star Brawl interdit l’arrestation de Michelangelo

Capture d’écran : Nickelodeon / GameMill Entertainment

Nickelodeon All-Star Brawl n’a que 10 jours, mais des concurrents sérieux ont déjà trouvé un personnage problématique : le fêtard Teenage Mutant Ninja Turtle Michelangelo. Il est si problématique, en fait, qu’il a été banni du premier tournoi majeur du jeu.

Super Smash Con, un événement majeur de Super Smash Bros. qui existe depuis 2015, revient ce week-end après avoir sauté 2020 en raison de la pandémie de covid-19. Bien que ce soit très excitant, la compétition de cette année donne également un coup de fouet aux choses en introduisant son premier jeu non-Smash dans Nickelodeon All-Star Brawl. Super Smash Con s’est associé à l’éditeur All-Star Brawl GameMill Entertainment et au service de coaching Metafy pour fournir 10 000 $ pour la cagnotte du jeu, ce qui représente un groupe de près de 200 joueurs.

Avec autant de personnes présentes et autant d’argent en jeu, il est primordial d’établir des directives concurrentielles viables. Le directeur du tournoi Super Smash Con, Michael « Nintendude » Brancato, a récemment publié un tel ensemble de règles, et bien que la plupart soient des tarifs standard – limite de temps de six minutes, trois actions chacun, pas d’abus de mécanismes surpuissants – la ligne sur l’interdiction de Michel-Ange s’est imposée à ceux qui ne le savaient pas. de la terreur que le reptile écharpe à pizza a semé dans Nickelodeon All-Star Brawl.

Il y a deux problèmes majeurs avec Michel-Ange. Le premier, comme le montre la vidéo ci-dessus, implique sa capacité à bloquer un match indéfiniment grâce à son spécial Party Dude, qui peut être annulé en un saut même s’il n’a plus de sauts (comme dans Super Smash Bros., personnages de Nickelodeon All-Star Brawl peut généralement sauter deux fois avant de devoir atterrir et réinitialiser).

Brancato a toutefois déclaré à Kotaku que ce n’était pas la raison pour laquelle Michelangelo était interdit, car les règles générales de Super Smash Con empêchent déjà les joueurs de retarder ou de prolonger intentionnellement les matchs. Non, Michel-Ange a quelque chose de bien plus méchant dans sa manche : un combo simple, dévastateur et incontournable qui peut être utilisé pour éliminer rapidement les adversaires, même ceux sans même une seule égratignure.

Le combo lui-même utilise seulement deux mouvements. En enchaînant quelques frappes de protection (une attaque légère neutre dans les airs), en renvoyant immédiatement l’adversaire en l’air avant qu’il ne touche le sol et en répétant ad nauseum, Michel-Ange inflige d’énormes dégâts. À tel point que, entre les mains d’un joueur sérieux de Michel-Ange, un seul coup peut se transformer en un combo capable de vaincre un adversaire en quelques répétitions. Les joueurs de Smash appellent des séquences de ce type des combos « de zéro à mort ».

« Sur la base des résultats des tournois de la semaine précédant [Super Smash Con], il était clair pour la communauté que Michel-Ange était très centralisateur à cause de son combo », a expliqué Brancato. « Nous avons consulté l’équipe de développement avant d’aller de l’avant avec l’interdiction. »

En tant que tel, vous ne verrez aucun Michel-Ange au tournoi de ce week-end, ce qui est dommage car il est assez amusant à regarder autrement. Mais vu la vitesse à laquelle les développeurs ont sorti les correctifs précédents, il est probable que les deux problèmes liés aux tortues seront résolus dans un proche avenir.