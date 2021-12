Le tournoi Super Buckyball injecte des personnages de héros dans la formule de Rocket League

La bêta ouverte de Super Buckyball Tournament est désormais disponible sur Steam jusqu’au 24 décembre, donnant aux joueurs la possibilité de se lancer dans le jeu de sport multijoueur en ligne. GameSpot a été invité à tester le jeu avant le début de la version bêta et après avoir joué à SBT pendant quelques heures, je suis fan. Les deux jeux avec lesquels j’ai passé le plus de temps sur ma Xbox sont Rocket League et Apex Legends, donc la liste diversifiée de personnages de héros de SBT injectés dans un jeu de football basé sur la physique est entièrement mon truc.

SBT est un jeu de football d’arcade proposant un mode carrière solo et des matchs en ligne à trois contre trois et à quatre contre quatre. Mécaniquement, le jeu est assez simple – vous n’avez pas à vous soucier de toutes les entrées de contrôleur au-delà de sauter, tirer, sprinter, tacler et passer. Mais le plafond de compétences pour SBT semble être très élevé, avec une complexité créée par la façon dont vous comprenez le moteur physique du jeu et comment utiliser les mouvements susmentionnés en collaboration avec vos coéquipiers.

Dépasser un bon défenseur peut être accompli en changeant le tempo de votre tir, par exemple. Maintenir le bouton pour tirer rend le tir plus précis, vous offrant plus de contrôle au prix de donner à la défense une seconde de plus pour se préparer et réagir. Mais vous pouvez tout aussi bien tirer sur le ballon à la seconde où il vous est passé pour effectuer une attaque plus rapide et moins précise, et l’option de deux types de tir différents ouvre la possibilité de simuler votre adversaire.

Et la complexité ne s’arrête pas là. Vous pouvez également commencer le mouvement de votre tir avant que votre coéquipier n’ait passé le ballon – s’il est correctement chronométré, vous lancerez le ballon dès qu’il se connectera avec vous. Les équipes qui peuvent maîtriser ce timing ouvrent la stratégie d’utilisation de leurres, car le défenseur est désormais obligé de considérer tous les joueurs attaquants comme des menaces viables jusqu’à ce que le tir soit réellement tiré.

Tout cela à lui seul fait déjà de SBT un jeu de football d’arcade assez amusant, un jeu où le travail d’équipe est généralement récompensé par des jeux incroyables (c’est dommage que la version bêta n’ait pas de fonction de relecture après les buts ou une fonction « jeu du jeu » pour féliciter les joueurs, parce qu’il y a eu plusieurs fois pendant que je jouais où j’aurais aimé que tout le monde puisse voir à quel point j’étais cool). Mais SBT va un peu au-delà de votre jeu de sport d’arcade traditionnel avec la mise en œuvre de personnages de héros, ajoutant des capacités qui peuvent fondamentalement changer le cours d’un jeu de diverses manières intéressantes.

J’aime particulièrement Sky, un personnage doté d’une grande vitesse et d’une grande maîtrise du ballon qui a la capacité de se précipiter en arrière, ce qui lui donne une direction supplémentaire lorsqu’il s’agit d’esquiver les tacles ennemis et fournit un moyen de créer de l’espace si un adversaire se précipite en elle essaie de passer ou de tirer. Sa capacité ultime est également incroyablement amusante, car le maître de tai-chi invoque deux faisceaux d’énergie tourbillonnants pour transporter le ballon dans une spirale tordue – il est difficile de bloquer à moins qu’un gardien de but n’utilise l’une de ses propres capacités pour le contrer.

Les capacités des héros sont expliquées dans l’histoire de SBT. Dans le monde du SBT, l’augmentation humaine est devenue courante, et le nombre croissant d’athlètes choisissant de s’améliorer via la cybernétique et la manipulation génétique a entraîné l’interdiction des individus améliorés de la plupart des sports de compétition. Avec autant d’athlètes améliorés, une idée a été créée pour faire un sport entièrement orienté vers l’utilisation de capacités de type superpuissance. Et ainsi, Buckyball est né.

C’est pourquoi SBT propose une liste de personnages jouables qui comprend tout, du tigre-garou au DJ avec des haut-parleurs pour les mains. Les personnages sont divisés en trois classes : Avant, Équilibre et Défenseur. Les attaquants (comme le Sky susmentionné) possèdent des compétences orientées vers l’offensive, les défenseurs se spécialisent dans les tirs bloquants et les personnages Balance assument un rôle plus de soutien qui peut aider les deux autres types.

J’aime que les capacités des héros et les classes de personnages renforcent le travail d’équipe et un bon espacement sur le terrain – si vous jouez en tant que K1-D, le robot toujours souriant Defender, votre travail consiste à planter vos fesses devant votre objectif et à faire sûr que l’équipe adverse ne marque pas. Pouvez-vous utiliser K1-D en attaque ? Bien sûr, mais ce n’est pas là qu’il se spécialise. Et parce que chaque personnage a les capacités les mieux adaptées à des rôles spécifiques, SBT encourage les joueurs à contribuer au succès de l’équipe en s’en tenant à leur rôle. Cela aide à empêcher les coéquipiers de courir après le ballon et de trop se serrer.

Le seul aspect majeur de SBT qui me fait réfléchir en ce moment est son récit. Comme il est encore en version bêta, il y a des aspects du jeu qui n’ont pas été terminés, il est donc difficile de discerner si d’autres histoires sont à venir ou si c’est tout ce qu’il y aura au lancement. SBT a une distribution de personnages assez cool, mais ils sont tous un peu sans vie en ce moment sans grand-chose en termes de doublage ou de scénarios. D’autres jeux basés sur des héros, comme Apex Legends et Overwatch, ont prospéré pour avoir à la fois un gameplay gratifiant et des personnages dont il est facile de tomber amoureux. La plupart des raisons pour lesquelles vous voulez continuer à jouer à ces jeux sont parce qu’ils sont amusants, mais il y a aussi un encouragement à continuer à jouer afin de débloquer plus de produits cosmétiques pour votre héros préféré. De mon temps avec SBT, il semble bien qu’il ait un concept de gameplay solide entre les mains, mais je ne suis pas encore convaincu qu’il possède l’attrait narratif pour attirer des joueurs qui voudront peut-être maintenant une petite histoire pour accompagner leur jeu multijoueur en ligne.

Super Buckyball Tournament est actuellement en version bêta, exclusivement disponible sur Steam. Le jeu devrait être lancé pour Steam Early Access en 2022, avant de sortir complètement pour Xbox One, PS4, Switch et PC plus tard dans l’année.