Le tout en 365 jours ! Comment cette startup de l’IIT Hyderabad s’est transformée en une entreprise vendant des désinfectants longue durée

Jyotsnendu Giri ne savait pas que 12 mois après avoir développé une technique de nano-formulation pour fabriquer des désinfectants pour les mains, il dirigera sa propre entreprise vendant des produits sur des marchés en ligne. Giri, qui est professeur agrégé à l’IIT Hyderabad, a créé un beau précédent non seulement en produisant un produit innovant en temps de crise, mais aussi en aidant la transition de l’innovation du laboratoire au marché. Toute une gamme de produits développés avec la technologie désormais brevetée par Giri et son équipe sont disponibles sur les principales plateformes du marché en ligne, notamment Flipkart et Amazon, a rapporté l’Indian Express. Les produits vendus à un prix abordable comprennent des désinfectants de surface, des désinfectants pour les mains à base d’alcool et de mousse et des sprays antiviraux pour masques faciaux.

Giri a déclaré à l’Indian Express que la réponse aux produits sur le marché avait été phénoménale en si peu de temps, étant donné que l’équipe avait commencé à conceptualiser la technologie il y a exactement un an. Selon Giri, ce qui a fonctionné pour les produits, c’est leur capacité de longue durée et leur prix économique. Les désinfectants développés par la société durent environ 24 heures et sont capables de tuer les agents pathogènes en moins de 60 secondes. De même, les désinfectants de surface développés par l’équipe ont un effet durable jusqu’à 35 jours.

À l’heure actuelle, la startup de Giri à l’IIT Hyderabad, Eaffocare Innovation Private Limited, s’occupe des besoins de recherche de l’entreprise tandis qu’une société distincte nommée KeaBiotech est responsable du segment commercial. Reconnaissant le rôle extrêmement favorable joué par la gestion et la facilitation de l’IIT Hyderabad du prêt de 10 crores de roupies du programme Stand-up India du GoI, Giri a déclaré qu’une fois qu’il était sûr de l’efficacité de ses produits, il n’avait pas pensé à s’adresser à une société pharmaceutique pour les commercialiser.

Avant de rejoindre IIT Hyderabad en 2013, Giri avait travaillé pendant une décennie aux États-Unis. Au début de la pandémie de coronavirus en Inde l’année dernière, la panique suscitée par la propagation du virus à partir de surfaces infectées a laissé l’esprit de Giri se précipiter pour travailler sur les désinfectants. L’équipe de Giri menait également ses recherches sur la nanomédecine. Lorsque l’équipe a effectué des recherches, quelques entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni ont vendu des désinfectants de surface à base d’eau saline qui étaient très coûteux et prenaient environ 30 minutes pour tuer efficacement les agents pathogènes. L’équipe a développé une formulation de nanoparticules à base d’alcool qui pourrait réduire considérablement le temps à 60 secondes. Forte du succès de l’entreprise, l’équipe travaille désormais au développement d’un spray musculaire longue durée pouvant durer une journée.

