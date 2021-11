Le tout nouveau jeu de puzzle de Shovel Knight sera lancé sur l’eShop de Switch le mois prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous êtes un fan de jeux de réflexion et de Shovel Knight, un jeu que vous voudrez être à l’affût le mois prochain est Donjon de poche de chevalier pelle. Après sa première révélation en février de l’année dernière, le prochain jeu Shovel Knight de Yacht Club Games fera enfin ses débuts le 13 décembre.

Ce « projet passion » a traversé un cycle de développement de trois ans et sera disponible sur trois plates-formes – dont la Nintendo Switch – pour 19,99 $ ou votre équivalent régional.

Dans le cadre de cette annonce, Yacht Club Games a également révélé qu’il prévoyait de publier une « liste étendue » de contenu téléchargeable au cours de « l’année prochaine environ ». Les fans doivent s’attendre à environ trois packs DLC, et bien plus seront révélés une fois le jeu sorti.

« Nous avons tellement aimé développer et jouer à ce jeu, nous ne pouvons tout simplement pas en avoir assez, et nous ne pensons pas que vous pourrez le faire non plus! C’est pourquoi nous prévoyons de publier une vaste gamme de contenu téléchargeable (3 DLC packs !) au cours de la prochaine année. Beaucoup plus seront révélés peu de temps après la sortie. «