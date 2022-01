Le tout nouveau leader jette les ‘aveugles’ jusqu’au 12 février

01/05/2022 à 21h00 CET

Le Barça a clôturé mardi avec une louable victoire 2-4 à Valdepeñas trois mois sensationnels dans lequel il s’est émerveillé de son pari offensif et a 19 matchs consécutifs sans défaite, dont il a remporté 18 dans une séquence spectaculaire qui est toujours ouverte,

Avec ce triomphe l’équipe du Barça s’est assuré la première place à l’issue du premier tour et se reposera un jour entre les quarts et une hypothétique demi-finale de la Coupe d’Espagne qui se jouera à Jaén du 31 mars au 3 avril. Et il a déjà 37 points, neuf de plus qu’une équipe de Valdepeñero qui, oui, a un match en attente.

En outre, l’équipe parfaitement gérée par Jesús Velasco est déjà classé pour un Final Four des Champions qui se jouera entre le 28 avril et le 1er mai à Riga avec comme rivaux le champion Sporting, Benfica du Galicien Pulpis et le Russe Tioumen.

Les sensations sont excellentes et même les pertes dues aux blessures d’Esquerdinha et de Bernat Povill, ni le positif de Carlos Ortiz n’ont arrêté l’équipe lors des deux derniers matchs avant une longue « pause ».

Esquerdinha n’a pas de chance

| JAVI FERRÁNDIZ

Et c’est que le Barça ne reviendra pas jouer une soirée officielle jusqu’à ce que vous receviez un Jimbee Cartagena au Palau le samedi 12 février qui est troisième avec 25 points sous les ordres de l’emblématique Duda (ancien technicien d’ElPozo pendant deux décennies), mais avec deux matches en attente.

Janvier est le mois des compétitions continentales. Ainsi le Portugais André Coelho tentera de rééditer avec le Portugal le titre aux européennes des Pays-Bas avec Sergio Lozano, Ortiz, Adolfo et Dídac dans les rangs de la ‘Roja’ (actuel vice-champion) sous Fede Vidal.

A Asunción (Paraguay) au lieu d’à Rio comme cela était initialement prévu par les nouvelles mesures du gouvernement de la ‘girouette’ Bolsonaro, les Catalans Ferrao, Marcenio, Dyego, Matheus et Pito défendra le titre en Copa América avec la ‘verdeamarelha’ entraînée par le respecté Marquinhos Xavier.

Dyego et Ferrao sont la clé de la ‘canarinha’

| JEANNE MONFORT

Trois de retour le 20 janvier

Depuis les débuts en championnat avec une défaite à Palma, le Barca a fait face à un emploi du temps très chargé avec six matchs de plus que le reste de l’équipe à l’exception de Levante (ceux des tours principal et élite de la Ligue des champions).

Avant le départ de la quasi-totalité de l’équipe avec leurs équipes nationales, la section a décidé de donner deux semaines de livres à l’objectif Miquel Feixas et au blessé Leandro Esquerdinha (il souffre depuis plusieurs mois) et Bernat Povill (Ils continueront leur traitement), même si tous auront un schéma pour ne pas se déformer avec le 20 février comme date de retour à un travail qu’ils exerceront sûrement avec la filiale dirigée par Xavi Closas.

Et jusqu’au dernier moment les cinq Brésiliens ont sans doute été pour les doutes sur la Copa América, qui semble finalement se dérouler en terres paraguayennes.