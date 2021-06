Le tout nouveau MacBook Pro pourrait ne pas être lancé avant plus tard cette année – .

Un fuyant affirme que le nouveau MacBook Pro sera dévoilé la semaine prochaine lors de la conférence principale de la WWDC 2021. Il est rare mais pas inhabituel de voir des annonces de matériel lors de la conférence des développeurs d’Apple. Le dévoilement du nouveau MacBook Pro a du sens pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la mise à niveau 2021 est déjà très attendue, car Apple aurait prévu une refonte massive pour l’année. Deuxièmement, de nombreux professionnels utilisent les MacBook Pro pour le travail, y compris les développeurs qui assistent à des émissions comme la WWDC.

Même si les nouveaux modèles de MacBook Pro sont dévoilés lundi prochain, les ordinateurs portables pourraient prendre leur temps pour atteindre les magasins. Un nouveau rapport d’Asie indique que l’un des composants clés du MacBook Pro 2021 ne sera commercialisé qu’au troisième trimestre de l’année. Si les données sont exactes, cela indique que le nouveau MacBook Pro sera lancé beaucoup plus tard cette année.

Jusqu’à présent, plusieurs rumeurs sur le MacBook Pro ont brossé le même tableau. Apple devrait lancer cette année des ordinateurs portables redessinés, qui pourraient emprunter des éléments de conception du nouvel iMac et de l’iPad Pro.

Plus intéressante que la refonte du châssis, la rumeur dit que les ports reviennent aux MacBook Pro. Selon ces rumeurs, les ports USB-C Thunderbolt se joignent aux ports de carte HDMI et SD. Le chargement MagSafe reviendra également sur les MacBook, l’une des fonctionnalités du MacBook que les utilisateurs de longue date pourraient manquer le plus. Le clavier peut également subir un changement notable, l’écran de la Touch Bar étant sur le point d’être remplacé par une rangée de touches standard.

Les MacBook Pro haut de gamme comporteront des écrans de 14 pouces et 16 pouces, le premier remplaçant la taille de 13,3 pouces. Les nouveaux écrans sont censés être de type mini-LED, tout comme le tout nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Les écrans mini-LED apporteront une meilleure qualité d’image que les écrans LED précédents, y compris de meilleurs noirs, une meilleure luminosité et un meilleur rapport de contraste.

Enfin, le MacBook Pro 2021 haut de gamme comportera un processeur amélioré de la série M qui devrait être plus rapide que le M1 alimentant les MacBook Pro 13,3 pouces, Air, Mac mini et iMac.

Ce sont les mini-écrans LED qui ne seront livrés que le trimestre prochain, selon un rapport Digitimes (via .). Le rapport n’offre pas de calendrier précis, et le troisième trimestre pourrait signifier n’importe quoi de juillet à septembre 2021. Cela suppose que Digitimes a accès à des informations précises sur l’approvisionnement en mini-LED pour les appareils Apple.

Certaines des rumeurs précédentes sur le MacBook Pro affirmaient qu’Apple ne lancerait les nouveaux ordinateurs portables qu’à la fin de 2021, ce ne serait donc pas la première fois qu’un rapport insinue que la mise à niveau très attendue du MacBook Pro ne devrait pas être lancée bientôt. D’un autre côté, Bloomberg a récemment déclaré que les nouveaux Pros pourraient baisser cet été.

Même si le lancement réel de la vente au détail est retardé, le nouveau MacBook Pro pourrait encore être justifié d’une introduction à la WWDC. Si Apple dévoile les nouveaux ordinateurs portables la semaine prochaine, il nous dira probablement exactement quand les nouveaux ordinateurs seront disponibles en précommande.

