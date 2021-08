Le tout nouvel Apple Store de Dadeland ouvre bientôt à Miami

Apple Dadeland à Miami, en Floride, rouvrira bientôt dans un nouvel espace ensoleillé donnant sur la rue au Dadeland Mall, a annoncé Apple aujourd’hui.

Passant d’un magasin intérieur de premier niveau à un espace extérieur enveloppant avec un ensoleillement infini, le tout nouvel Apple Dadeland deviendra le point central du centre commercial Dadeland. Le magasin a un accès direct au valet sud et est adjacent à l’entrée principale du centre commercial. Un jour et une heure d’ouverture précis seront annoncés à une date ultérieure.

À l’intérieur, vous pouvez vous attendre à trouver les derniers designs de vente au détail d’Apple comme Avenues, un mur vidéo et un forum, où les sessions gratuites Today at Apple seront hébergées par les Creative Pros d’Apple. Les clients familiers avec l’Apple Aventura redessiné à Miami reconnaîtront un look familier et un bosquet d’arbres d’intérieur.

Les magasins Apple en Floride ont entièrement repris la plupart des opérations et permettent les achats sans rendez-vous, mais vous voudrez consulter le site Web d’Apple pour connaître les dernières mesures de santé et de sécurité avant de planifier une visite. L’occupation du magasin peut être réduite et les masques sont obligatoires.

Apple Dadeland a ouvert ses portes en novembre 2008 et est l’un des neuf magasins Apple de la région métropolitaine de Miami.

