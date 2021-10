Le tout nouvel écosystème NFT générant de l’argent lance l’événement NFT Mystery Box et Battlefy …

HeliconNFT, le nouvel écosystème mondial centré sur le jeu de NFT, rassemble des créateurs de contenu, des investisseurs, des joueurs et des passionnés de NFT pour jouer, exploiter et gagner sur une seule plateforme. HeliconNFT a annoncé un partenariat révolutionnaire avec le géant de l’esport Battlefy. Un événement boîte mystère NFT sera lancé le 24 octobre. Pour participer à la vente de pré-lancement, inscrivez-vous sur la liste blanche pour être parmi les premiers à acheter les coffrets mystères rares. L’inscription à la liste blanche ouvre le 24 octobre. Cliquez ICI et complétez les étapes pour vous inscrire.

Singapour (24 octobre 2021) : HeliconNFT, le nouvel écosystème mondial de NFT axé sur les jeux, qui a récemment dévoilé un partenariat avec Battlefy, a annoncé qu’il lancerait un événement de boîte mystère NFT le dimanche 24 octobre. Avant l’événement, les utilisateurs auront la possibilité d’accéder à une vente de pré-lancement exclusive et auront la chance d’être parmi les premiers à acheter des boîtes mystère contenant des objets de jeu NFT rares, des illustrations et des objets de collection, après avoir terminé leur inscription sur la liste blanche.

HeliconNFT x Battlefy

L’annonce intervient quelques semaines seulement après le dévoilement du partenariat révolutionnaire d’HeliconNFT avec le géant de l’esport Battlefy, une collaboration qui changera à jamais la façon dont les joueurs regardent leurs jeux préférés. Avec plus de 70 000 tournois à son actif, Battlefy a accueilli certains des tournois les plus importants et les plus prestigieux au monde, fournissant un support pour environ 40 000 matchs.

Grâce à la collaboration, les gens peuvent s’attendre à ce que les jeux compatibles NFT rejoignent les rangs des titres emblématiques tels que Hearthstone, FIFA, League of Legends, Mobile Legends : Bang Bang, Fortnite et Super Smash Bros. L’écosystème HeliconNFT permettra aux utilisateurs d’échanger des NFT ou de créer leur propre et gagner de vraies récompenses juste pour jouer.

Un changeur de jeu littéral

La plate-forme décentralisée HeliconNFT combine les mondes des NFT, des jeux de blockchain et des sports électroniques, permettant aux créateurs de contenu, collectionneurs, investisseurs, joueurs, passionnés de NFT et à toute autre personne de se réunir en tant que communauté et de gagner de l’argent pendant qu’ils jouent.

Claire Cawthorn, directrice marketing chez HeliconNFT, déclare : « HeliconNFT est le premier écosystème complet de ce type. Non seulement nous permettons aux joueurs de monétiser les actifs du jeu, d’acheter et de vendre des NFT et d’intégrer ces NFT dans des jeux blockchain, mais nous sommes également la première plate-forme à ajouter d’autres jeux pour une véritable expérience cross-game. Notre système de plugins de jeux permet aux développeurs tiers de tokeniser facilement leurs jeux sur la blockchain, leur offrant ainsi une toute nouvelle source de revenus. Pensez à Netflix pour les jeux blockchain et métaverse. Lorsque vous combinez cela avec nos tournois d’esports en ligne avec Battlefy, nous avons une plate-forme vraiment excitante pour le joueur d’aujourd’hui qui porte son expérience à un tout nouveau niveau. »

Lancement de la boîte mystère NFT

HeliconNFT lancera son premier événement de boîte mystère NFT le dimanche 24 octobre à 8 h 00 HAP. Les utilisateurs qui s’inscrivent via la liste blanche ICI, qui ouvre le 24 octobre, auront la possibilité d’accéder à une vente exclusive de pré-lancement, qui leur donnera la possibilité d’être parmi les premiers à acheter des Mystery Box contenant des objets de jeu NFT rares, œuvres d’art et cartes à collectionner. . Après avoir acheté NFT, les membres enregistrés peuvent choisir de les conserver, de les utiliser dans des jeux compatibles ou de les vendre.

À propos d’HéliconNFT

HeliconNFT est une plate-forme mondiale, axée sur les sports électroniques, le NFT et la blockchain, qui rassemblera les communautés tout en restant verte et durable. HeliconNFT sera une solution ETH de couche 2 pour l’auto-conservation et la sécurité des développeurs, créateurs et commerçants NFT. En plus de cela, HeliconNFT pourra proposer de frapper, échanger, gagner et collecter pour votre marché et votre jeu.

