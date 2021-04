Le tout nouvel iPhone 12 et AirTag d’Apple sont disponibles en précommande aujourd’hui – .

L’événement de presse «Spring Loaded» d’Apple a livré un certain nombre d’annonces de nouveaux produits mardi. Les AirTags très attendus; le tout nouvel iPad Pro qui contient la même puce M1 que les Mac; l’iMac coloré et redessiné qui berce également le même processeur M1; la toute nouvelle Apple TV et la télécommande repensée; et une toute nouvelle option couleur iPhone 12 et iPhone 12 mini ont été dévoilées lors du salon. Comme toujours pour les événements Apple, certains de ces produits seront disponibles en précommande le vendredi suivant l’annonce.

Les acheteurs qui ont hâte de mettre la main sur le nouvel iPad Pro et l’iMac devront tempérer leur enthousiasme pendant une semaine supplémentaire. Les nouveaux ordinateurs M1 seront disponibles en précommande le 30 avril et expédiés quelques semaines plus tard. L’Apple Store en ligne est uniquement prêt à enregistrer vos achats iPhone 12 et AirTags. Ils commencent à vendre à 5h00 PT (8h00 HE) et seront expédiés aux clients vendredi prochain.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

IPhone 12 violet

Les options de couleur mini de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 d’Apple incluent des versions violettes. Source de l’image: Apple Inc.

La seule chose qui a changé dans les saveurs de l’iPhone 12 qui sont lancées aujourd’hui est la couleur. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont désormais disponibles dans une option violette, qui rejoint la liste de couleurs existante. Tout le reste reste le même, de sorte que les iPhones violets offriront la même expérience utilisateur et les mêmes performances que leurs frères et sœurs. Cela signifie que les modèles d’iPhone 12 violets auront les mêmes prix exacts que les autres versions. Rien ne change non plus dans ce département.

Apple introduit rarement de nouvelles options de couleur à mi-chemin de la nouvelle saison iPhone. C’est quelque chose que Samsung fait généralement pour augmenter les ventes de ses produits phares. Les précommandes pour iPhone 12 violettes seront disponibles sur ce lien.

AirTag

Les fonctionnalités des nouveaux trackers AirTag d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

L’AirTag est un tout nouveau produit Apple, un tracker différent de tout ce qui est disponible sur le marché. Les AirTags fonctionnent comme Tile et Chipolo lorsqu’il s’agit de détecter des objets dans votre voisinage immédiat. Ils se connectent via Bluetooth à l’iPhone et vous permettent de cingler l’objet manquant à partir de l’application Find My. Si vous possédez un iPhone 11 ou version ultérieure, les AirTags ont un avantage sur la plupart des concurrents, la technologie ultra large bande (UWB) qui offre une localisation précise.

Là où l’AirTag brille, c’est le scénario que nous redoutons le plus: l’objet disparaît à l’extérieur de la maison. Apple a transformé son réseau d’environ un milliard d’appareils, pour la plupart des iPhones, en balises pouvant communiquer avec AirTag. Le traqueur enverra une requête ping aux iPhones à proximité et transmettra ces informations de localisation à l’utilisateur. Tout se passe en toute sécurité et en privé. Le propriétaire d’AirTag peut récupérer l’objet perdu tant qu’il y a un iPhone à proximité. Mais n’utilisez pas les AirTags pour garder un œil sur les enfants et les animaux de compagnie.

AirTag se vendra 29 $ avec gravure gratuite, mais la meilleure affaire est d’obtenir un pack de quatre appareils pour 99 $. Vous ne pouvez lier que 16 AirTags au même identifiant Apple, c’est donc une limitation que vous voudrez garder à l’esprit lors de la commande en gros. Mais les AirTags peuvent être utilisés avec le partage familial. Si vous en avez besoin de plus de 16, vous pouvez les répartir entre les différents comptes Apple de votre foyer. Commandez vos AirTags sur ce lien.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.