Le tout premier contrat Samsung Galaxy Buds 2 est là pour une journée seulement

Ce n’est que la semaine dernière que Samsung a dévoilé le nouveau Samsung Galaxy Buds 2 lors de son dernier événement Unpacked et pourtant, il existe déjà une remise solide sur les meilleurs écouteurs sans fil de la société que nous avons vus depuis un certain temps.

Pour une journée seulement, Woot propose une vente sur les Galaxy Buds 2 qui ramène leur prix à seulement 124,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. L’offre marque la première remise directe sur ces écouteurs et est disponible sur les quatre coloris, y compris le graphite, le blanc, l’olive et la lavande, bien que vous souhaitiez acheter rapidement car ils pourraient se vendre tôt. La livraison est gratuite lorsque vous vous connectez avec un compte Amazon Prime.

25 $ de rabais

Samsung Galaxy Buds 2

Les véritables écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 récemment annoncés sont à prix réduit pour la toute première fois pendant une journée seulement chez Woot! Vous pouvez économiser 25 $ sur le coloris de votre choix jusqu’à épuisement des stocks.

124,99 $ 149,99 $ 25 $ de rabais

Les Galaxy Buds 2 sont dotés d’une suppression active du bruit pour bloquer les bruits de fond autour de vous et vous aider à vous concentrer sur ce qui se passe dans vos oreilles. À l’intérieur se trouvent trois microphones avec technologie de réduction du bruit afin que vous puissiez être clairement entendu lorsque vous prenez des appels mains libres. Il existe également des commandes tactiles pour que vous puissiez répondre aux appels ou changer de chanson sans avoir à saisir votre téléphone.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ces écouteurs sont environ 10 % plus petits et plus légers que les Galaxy Buds+, bien qu’ils aient une batterie similaire qui peut durer plus de cinq heures avec ANC activé ou plus de huit heures avec ANC désactivé. Un étui de charge est également inclus avec l’achat afin que vous puissiez les garder en sécurité et les recharger lorsque vous n’êtes pas à la maison. Vous pouvez en apprendre encore plus sur ces écouteurs dans notre revue Galaxy Buds 2 où ils ont obtenu 4 étoiles sur 5.

Woot facture 6 $ par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez faire expédier votre commande gratuitement en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de payer. Si vous n’avez jamais été membre Prime auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours dès aujourd’hui pour obtenir la livraison gratuite chez Woot et Amazon, ainsi que l’accès au reste des avantages de Prime comme le service de streaming Prime Video, réservé aux membres exclusifs remises, et plus encore.

