Le tout premier hymne des singes fait ses débuts à la Miami Art Week

Miami, USA, 1er décembre 2021,

L’hymne officiel de Desperate ApeWives, une collaboration révolutionnaire entre des DJ superstars

et une marque NFT.

L’hymne sera officiellement lancé avec un spectacle exclusif et une soirée mettant en vedette des DJ superstars dans

MAPS Backlot Miami le 1er décembre et sera immédiatement publié sur plus de 30 musiques

magasins et chaînes dans 240 territoires, dont YouTube, Spotify et Apple Music.

L’hymne a été organisé par l’un des producteurs les plus renommés de l’industrie musicale,

MR.BLACK, qui reçoit des millions de streams sur sa musique, a signé avec les plus grandes maisons de disques

& a joué dans certains des plus grands festivals de musique, aux côtés du duo de producteurs

GPROJECT qui fait rapidement les gros titres de l’industrie de la musique électronique. Cette piste est

prêt à faire des vagues au sein de la scène électronique à travers le monde entier.

DAW Music est un label pionnier co-fondé par les DJ MR.BLACK et GPROJECT,

et l’entreprise Desperate ApeWives NFT. L’objectif initial du label est de lancer, promouvoir et

distribuer le nouveau et révolutionnaire « Desperate ApeWives Anthem ». Musique que chaque DAW

Le détenteur de NFT peut se connecter et s’identifier pour en être fier.

Inspiré de la série télévisée primée « Desperate Housewives », DAW est une collection

de 10 000 Desperate ApeWives NFT vivant sur la blockchain Ethereum. Parmi les collections

les plus rares beaux-arts JPEG NFT!s, ils s’inspirent de la reine, de Mona Lisa, de Paris Hilton, de Kylie Jenner,

Chiara Ferragni et plus.

Dans le cadre de la collaboration, l’équipe de Desperate ApeWives a conçu des ApeWives NFT!

pour MR.BLACK et GPROJECT qu’ils peuvent utiliser comme visage et icône dans l’espace NFT,

Metaverse et pour diverses activités marketing et commerciales.

La vision de DAW Music! est de travailler avec différents artistes et marques pour faire le pont entre l’espace NFT et le

monde des affaires et physique. The Desperate ApeWives Anthem est la pierre angulaire de ce qui est encore

venir.

* MR.BLACK, est rapidement devenu l’un des noms incontournables de l’industrie de la dance music grâce à

son style de production unique et ses performances vibrantes et énergiques.

À propos de « MR NOIR »

La discographie de Mr.Black! est tout simplement impressionnante, avec un éventail de sommets des charts. Son énorme

les sorties sur Hardwell!s Revealed Recordings ont instantanément grimpé dans le top 3 de Beatport, avec #Party

Les gens ! et #Hu-Ha ! frapper un numéro 1. M. Black a été soutenu par toute l’industrie !

plus grands noms, dont Tiesto, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike et son

le patron du label maison Hardwell. Il a joué dans les plus grandes salles du monde, du Brésil

au Japon, en passant par Miami et Bangkok, il a fait vibrer les platines dans des festivals tels que

Tomorrowland Unite et Life in Color pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a joué aux côtés de Steve Angelo, Avicii, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve

Aoki, DVBBS, Diplo, Showtek, R3hab et Don Diablo et bien d’autres.

Un cerveau de production, MR.BLACK a également agi comme le cerveau derrière certains des plus grands

sorties dans le monde de la musique, coproduisant pour Madonna et collaborant avec Sony Music et

Warner Music Group entre autres. Il a créé diverses bandes sonores pour plusieurs marques mondiales,

et des publicités télévisées. Armin van Buuren a même qualifié MR.BLACK de #légende !pour sa part dans

le projet, le premier EP de WARRIORS sorti sur Armada Music.

