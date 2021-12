Le Toyota Land Cruiser électrique pourrait devenir une réalité | Moteur

La présentation par Toyota et Lexus de leur avenir électrique n’a laissé aucun détail. Le Land Cruiser a un avenir électrique.

Son nom conceptuel est Toyota Compact Cruiser EV, un hybride entre SUV et véhicule tout-terrain de dimensions modérées que Toyota a placé dans sa présentation avec 30 autres voitures électriques et l’héritier possible du pick-up vedette de la marque : le Toyota Hilux.

Son apparence rappelle Croiseur FJ, qui est fortement influencé par les modèles du passé et qui dans le concept voit ses phares ronds modifiés pour être désormais carrés, sans calandre (pas vraiment nécessaire dans les véhicules électriques) mais avec les formes carrées historiques de la carrosserie toujours présentes.

De plus, le concept a été présenté avec un renfort sur la partie avant et inférieure du pare-chocs avant et avec des ailes plus larges que celles de ses frères et sœurs actuels. Dans une vidéo publiée par Toyota, on peut également voir l’intérieur avec un double écran pour le cadre et le système multimédia.

Cependant, ce Toyota Compact Cruiser EV n’est pas nouveau, à toutes fins utiles. En 2017, la marque japonaise a exposé un prototype similaire avec le nom F4-X pour l’anniversaire du Land Cruiser.

On ne sait rien de la mécanique de ces nouvelles voitures, qui devraient être lancées à partir de 2030 pour jeter les bases de l’avenir électrique de l’entreprise et de Lexus. Cependant, il semble évident d’après les propos du directeur et chef de la direction de Toyota, Akio Toyoda, que la recherche sur les batteries à semi-conducteurs est cruciale.

Piles à semi-conducteurs, la clé

Cette classe de batteries est une évolution de la batteries lithium-ionLes principaux avantages sont que grâce à leur structure, ils se détériorent beaucoup moins que les batteries actuellement utilisées dans la plupart des voitures électriques.

L’électrolyte liquide interne durcit avec l’utilisation et les processus de charge et de décharge, ce qui détériore progressivement l’ensemble. En remplaçant cet électrolyte par l’un des état solide, ce problème serait résolu et le spectre de température de fonctionnement de ces batteries augmenterait. Quelque chose d’important, soit dit en passant, dans un SUV.

Pour l’instant, il faudra attendre quelques années pour voir ces concepts se concrétiser, mais sans aucun doute, Toyota et Lexus misent tout sur la voie de l’électrification sans négliger le design et leur héritage de marques.

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.