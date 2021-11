George Russell a été impressionné par sa première expérience du circuit qui accueillera le premier Grand Prix du Qatar plus tard ce mois-ci après l’avoir piloté pour la première fois dans le simulateur.

Le pilote Williams a déclaré que le circuit international de Losail lui rappelait la piste du Mugello en Italie, sur laquelle la F1 avait fait une apparition unique l’année dernière.

« Le Mugello est plus vallonné et le plat du Qatar », a déclaré Russell. « Mais en termes de tracé des virages, les gauches et les droites, en termes de profil de vitesse, il y a des allusions au Mugello. »

Russell a décrit le Losail comme un parcours « très, très rapide et fluide » avec « pas beaucoup de temps pour se détendre et puis évidemment, nous avons cette longue ligne droite ». Il pense que le tracé de la piste présentera un défi de configuration intéressant pour les équipes de F1.

« Il y a beaucoup de virages à vitesse moyenne, des virages en quatrième, cinquième vitesse », a expliqué Russell. « Il n’y a qu’un seul virage à basse vitesse, ce qui, je pense, va être très intéressant, et ensuite suivi d’une très longue ligne droite.

Données de piste : Circuit international de Losail« Donc ça va être difficile parce que je pense qu’il y aura beaucoup de division dans la stratégie en termes d’endroit où les gens appliquent l’appui, parce que la ligne droite est si longue mais vous avez tellement de virages où vous avez besoin de cet appui. »

Le Qatar sera le premier des trois sites inconnus des équipes. Il et le circuit de la corniche de Jeddah en Arabie saoudite sont de nouvelles pistes, tandis que Yas Marina à Abu Dhabi a été largement rénové pour cette année.

« De ces cinq dernières courses, nous avons deux nouvelles pistes et Abu Dhabi avec les changements qu’il a eus », a déclaré Russell. « Et la course de sprint au Brésil, donc il pourrait y avoir quelques inconnues dans le dernier quart de la saison. »

