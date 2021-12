Le tracé du circuit de Djeddah est-il adapté à la F1 ou une « recette pour un désastre » ? – Fans de course

Le Grand Prix d’Arabie saoudite était un ajout controversé au calendrier de la Formule 1 pour des raisons autres que la configuration du circuit.

Mais une fois que les pilotes ont parcouru les 6,1 kilomètres du circuit de la corniche de Jeddah, il est devenu clair que certains avaient des inquiétudes quant à sa configuration. Avant le début de la course, Sergio Perez l’a qualifié de « très dangereux » et a prédit un « grand shunt ».

Sa prophétie s’est réalisée dimanche – pour lui-même et pour les autres, et pas seulement pour ceux de la F1. Dans ses efforts pour créer un tracé rapide, excitant et stimulant, le sport avait-il un peu trop flirté avec le danger ?

Le surnom du promoteur de Djeddah de « circuit urbain le plus rapide du monde » n’était pas seulement un gadget marketing attrayant – il reflétait la nature unique de la configuration du circuit. Alors que les circuits urbains typiques tels que Bakou, Monaco et Singapour – ainsi que ceux disputés en série comme l’IndyCar et la Formule E – se faufilent dans les rues de la ville, devant les immeubles de grande hauteur et sous les ponts, le tracé de Djeddah a été conçu à partir d’une ardoise entièrement vierge.

Une telle liberté a permis aux concepteurs, Tilke Architects, de créer un tronçon d’asphalte comportant 27 virages numérotés ainsi que des vitesses moyennes au tour de qualification au nord de 250 km/h, soit plus rapidement que Silverstone. Mais contrairement à un circuit traditionnel, Djeddah était cernée par des barrières dont les pilotes étaient rarement à plus d’une poignée de mètres à n’importe quel point de ses six kilomètres de longueur.

Plusieurs d’entre eux, dont Perez, ont souligné l’étrangeté de la décision de placer les barrières par choix plutôt que par nécessité. C’était un aspect du tracé de la piste que les pilotes ont indiqué qu’ils aimeraient voir changer.

Accidents et quasi-accidents

Trois pilotes ont été anéantis dans un seul accident. Il s’est avéré qu’un nombre inconfortable d’accidents graves s’est effectivement produit au cours du week-end, le Grand Prix et les trois manches de Formule 2 étant perturbés par de multiples arrêts du drapeau rouge et des périodes de Safety Car.

L’accident le plus grave de la Formule 1 a impliqué Charles Leclerc, Sergio Perez, George Russell et Nikita Mazepin au deuxième redémarrage, qui a vu ces trois derniers se retirer de la course, mais heureusement, ils sont repartis relativement indemnes. Un grave accident au départ de la course de F2 entre Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi a conduit les deux pilotes à être hospitalisés, Fittipaldi s’étant cassé le talon dans l’accident.

Le virage à 220 km/h à gauche du virage 22 s’est avéré la partie la plus dangereuse du circuit au cours des trois jours. Leclerc et Mick Schumacher ont tous deux subi des collisions presque identiques dans les barrières après avoir perdu le contrôle de leurs voitures à l’entrée, tandis que les pilotes de F2 Pourchaire et Logan Sargeant ont tous deux shunté de la même manière au virage. La course principale de F2 a été signalée par un drapeau rouge pour la deuxième fois et abandonnée après qu’Olli Caldwell et Guilherme Samaia soient entrés en collision dans le virage, même si heureusement aucun des pilotes n’a subi d’impacts particulièrement lourds.

Une série de quasi-accidents est également devenue un sujet de discussion majeur du week-end. Le trafic intense lors des séances d’essais et de qualification pour les deux séries a conduit à des scènes alarmantes de pilotes sur des tours chauds passant devant des rivaux circulant à des vitesses beaucoup plus basses qui retournaient aux stands ou cherchaient à gagner de l’espace avant de commencer leurs propres tours. Mazepin a dû prendre des mesures d’évitement soudaines lors des troisièmes essais après avoir bouclé les virages sept et huit à grande vitesse, seulement pour trouver la Mercedes de Lewis Hamilton rampant le long du sommet à son arrivée.

Les pilotes étaient presque universels dans leurs éloges du circuit en termes d’excitation à conduire. Mais beaucoup ont exprimé la crainte de ne pas être aperçus trop souvent, à grande vitesse dans les virages. « Je pense que le premier secteur, où Mazepin et Hamilton [happened], c’est un peu sommaire », a déclaré Daniel Ricciardo de McLaren.

« C’est un peu une recette pour un désastre », a convenu George Russell. «Je pense qu’ils doivent modifier certaines choses pour que ces problèmes ne soient que des lignes droites. C’est tellement aveugle et nous avons déjà vu trop d’incidents attendre de se produire.“

Sebastian Vettel a peut-être offert la vision la plus éclairante de la façon dont les pilotes voyaient la piste, la comparant à « Suzuka, mais avec des barrières ».

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« Bords rugueux »

L’accident de démarrage de F2 a conduit deux pilotes à l’hôpital.Grâce à sa réglementation étendue – des configurations de piste, des zones de dégagement, des conceptions de barrières, des largeurs de piste minimales, la qualité des installations et bien d’autres éléments – la FIA a estimé que la piste de Djeddah est suffisamment sûre pour accueillir le monde. championnat et ses catégories juniors. Il a officiellement obtenu sa certification FIA grade un la veille du début des essais.

Malgré le délai extrêmement serré dans lequel il a été construit, le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a toujours clairement indiqué qu’aucun compromis sur la sécurité de sa conception et de sa construction ne serait possible.

Le détenteur des droits commerciaux du sport, FOM, qui a signé un accord pluriannuel lucratif avec les promoteurs Saudi Motorsport Group, s’est déclaré satisfait de la piste après le grand prix. « Une première épreuve fabuleuse, une piste fabuleuse et une course brillante », a salué le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn.

« Il y avait un ou deux aspérités qui seront réglés pour la prochaine course en mars 2022″, a-t-il ajouté. « Les contributions de toutes les parties prenantes seront prises en compte et la piste et le site seront affinés pour ce prochain événement. »

Bien que les pilotes aient fait quelques critiques sur la piste, ils avaient aussi de bonnes choses à dire à ce sujet. Alors que les circuits urbains et les pistes avec de l’asphalte fraîchement posé ont tendance à offrir des niveaux d’adhérence notoirement faibles, les pilotes ont été agréablement surpris par l’achat que la surface vierge leur a offert dès les premières séances du week-end. Cela a probablement contribué au fait que les conducteurs ont eu des accidents relativement peu fréquents de leur propre gré. Il y a eu des accidents avec une seule voiture, mais pas plus que ce que l’on peut généralement voir à Monaco, à Singapour ou à Bakou.

L’accident au début de la course de Formule 2 était moche. Nul doute que la FIA l’étudiera avec la même minutie que tous les incidents graves. Mais cela s’est produit dans la ligne droite des stands au début de la course, et des accidents similaires se sont produits sur d’autres sites. L’accident s’est produit lorsqu’une voiture près de l’avant de la grille a calé et a été heurtée par une voiture qui a démarré près de l’arrière : un risque omniprésent dans toute forme de sport automobile qui inclut les départs arrêtés.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Le problème de visibilité

Les virages rapides et aveugles ont présenté des problèmes de visibilité Tout au long du week-end, le danger le plus évident auquel les pilotes étaient confrontés était moins le circuit lui-même que leurs concurrents qui s’y trouvaient.

Les scènes de conducteurs passant devant des voitures qui rampaient le long de la ligne de course à la sortie de nombreux virages rapides du circuit ont conduit le contrôle de course à avertir les conducteurs de ne pas ralentir inutilement entre la sortie du virage 22 et le long virage à gauche. -directement du virage 25. Pourtant, au moment où la première séance de qualification a commencé, la directive semblait simplement encourager les pilotes à ralentir juste avant le dernier virage du virage 27, ce qui a entraîné d’importants embouteillages en Q1.

Le quasi-accident de Mazepin avec Hamilton lors des troisièmes essais était sans aucun doute effrayant, mais cela était également dû en grande partie au fait que Mercedes n’avait pas suffisamment averti son pilote que la Haas approchait sur un tour rapide. Avec seulement une mince paire de rétroviseurs pour les guider, les conducteurs dépendent fortement des informations de leurs ingénieurs pour savoir si les conducteurs s’approchent derrière eux et à quelle vitesse ils s’approchent, afin qu’ils puissent mieux évaluer comment ils peuvent se dégager en toute sécurité.

Ce problème n’est en aucun cas unique à Djeddah. Bien que les données de positionnement mondial en temps réel soient disponibles et que les conducteurs soient joignables par radio à tout moment, cela se produit néanmoins avec une certaine régularité, et des incidents similaires se sont produits sur d’autres circuits cette année.

Les commissaires sportifs eux-mêmes ont noté les défis uniques posés par le tracé de Djeddah, déclarant qu’« il est essentiel que les équipes communiquent de manière efficace et proactive avec leurs pilotes », en raison de la « nature de ce circuit ».

Les soi-disant « gentlemen’s agreement » qui sont censés garantir que les pilotes s’autorégulent avant les tours de qualification n’ont manifestement pas réussi à le faire lors d’occasions précédentes cette saison – plus particulièrement à Bahreïn et en Autriche. En tant que question de sécurité sur tous les circuits, il est peut-être temps de prendre des dispositions plus formelles entre les concurrents pour aider à éviter ce genre de mêlées évitables.

Contrôler la course

Les périodes Safety Car et VSC étaient courantes.

Toute forme de course sur circuit repose sur la vigilance de la direction de course pour agir dans l’intérêt de la sécurité de manière décisive et rapide. Alors que ceux qui composent le contrôle de la course ne sont que des humains et sujets à des incohérences et à des erreurs comme tout autre panel où de vraies personnes passent les appels, un accent particulier doit être mis sur l’action dans l’intérêt de la sécurité.

Avant la course, Lando Norris a exprimé son incertitude quant à savoir si Djeddah avait repoussé trop loin les limites de la conception de pistes sûres. Lorsqu’on lui a demandé s’il était sûr que la piste était suffisamment sûre, il a répondu : « Je ne sais pas – vous diriez oui, mais quelque chose pourrait soudainement arriver et tout le monde va se dire « Je vous l’avais dit ». C’est délicat.

« S’il doit y avoir un crash ici de manière réaliste, ce sera un gros crash, surtout si c’est dans le secteur le plus rapide du secteur un ou dans la chicane où Charles s’est écrasé. Je ne sais pas où se situe la distinction entre avoir un circuit urbain et peu de ruissellement et avoir ensuite un circuit normal. Je ne sais pas où est la ligne. Pour l’instant, ça va, mais quelque chose pourrait arriver et je pourrais me tromper.

Alonso s’est plaint de débris pendant la course. Ces craintes ne se sont pas matérialisées pendant la course de F1. Mais le fait que deux crashs se soient produits, suffisants pour provoquer des drapeaux rouges, devrait faire réfléchir.

L’un d’eux, qui a éliminé trois voitures, s’est produit après un redémarrage à l’arrêt. Les départs de course sont toujours la phase la plus dangereuse des grands prix et les pilotes ont dû faire face non pas à un départ arrêté, mais à trois dimanche. Le peloton étant beaucoup plus concentré lors des départs arrêtés que lors des départs lancés, cela a contribué au contact entre Perez et Leclerc lors du deuxième redémarrage qui a entraîné le plus gros accident du week-end et un autre arrêt de course.

Bien que le format de départ arrêté pour les redémarrages soit conforme à l’approche du contrôle de course concernant les redémarrages après les drapeaux rouges tout au long de la saison, il y a un argument à faire valoir que cette méthode de redémarrage des courses – dont la décision est entièrement à la discrétion du directeur de course – pourrait être utilisé de manière plus sélective, en tenant compte de la marge de manœuvre dont disposent les conducteurs en cas de mêlée. Il est à la discrétion du directeur de course d’utiliser un redémarrage arrêté ou roulant.

Plus tard dans la course de dimanche, un morceau important de débris d’une voiture s’est détaché de la ligne de course pendant plus d’une minute avant qu’une voiture de sécurité virtuelle ne soit appelée pour permettre sa récupération. Sur un circuit aussi étroit que Djeddah, tout débris laissé sur le circuit pendant un certain temps augmente considérablement le risque d’accident. A Fernando Alonso a clairement exprimé son mécontentement à la radio : « Le circuit est dans le pire état du week-end, nous avons eu 100 drapeaux rouges et maintenant nous courons à 300 km/h avec un circuit comme celui-ci.

Le retour rapide de la F1

La prochaine course de Djeddah aura lieu dans trois mois. De toute évidence, la course a laissé aux pilotes l’impression qu’il y avait place à l’amélioration de la façon dont les courses peuvent se dérouler en toute sécurité à Djeddah. Mais ils avaient aussi beaucoup de choses positives à dire sur le défi que représentait le circuit.

Masi a quitté l’Arabie saoudite avec l’idée que seuls des changements mineurs étaient nécessaires à la piste. « Il y a des ajustements qui vont se faire à tous les niveaux », a déclaré le directeur de course.

«Il y a quelques problèmes de démarrage, étant un tout nouvel événement, une toute nouvelle installation dans l’ensemble. Il y aura quelques ajustements mais rien de majeur que je puisse envisager ici et maintenant.

Il est clair que plusieurs conducteurs ont des opinions bien arrêtées sur ce que ce « réglage fin » devrait impliquer, en particulier en ce qui concerne les lignes de visibilité autour des nombreux virages rapides de Djeddah. Avec sa prochaine course de F1 dans un peu plus de trois mois, ils s’intéresseront sans aucun doute aux domaines abordés.

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :