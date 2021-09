Le tracker d’activité Amazfit Band 5 n’a pas eu un aussi bon prix depuis longtemps : seulement 24 € pour prendre soin de sa santé | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le bracelet d’activité le plus avancé d’Amazfit, fabricant de Xiaomi, bénéficie actuellement d’une remise exceptionnelle de 45% en orange.

Si vous voulez prendre soin de votre santé, vous pouvez commencer par des tâches simples comme améliorer votre alimentation et faire un minimum d’exercices quotidiens, comme marcher 30 minutes par jour. Mais pour connaître votre progression et la rendre plus ludique, rien de tel qu’un bracelet d’activité.

Le bracelet Amazfit Band 5 est très complet et en ce moment il est très bon marché avec une remise de 45% sur Amazon. Maintenant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 24,57 euros.

Ce bracelet intelligent est l’un des plus avancés du marché, avec Alexa et une mesure de données avancée, par exemple la prise de SpO2 ou d’oxygène dans le sang.

Amazfit est le fabricant des bracelets Xiaomi, donc le design et même certaines fonctions vous intéressent sûrement car il est très similaire au Xiaomi Mi Band 6. Mais le bracelet Amazfit c’est moins cher, également envoyé d’Espagne avec toutes les garanties.

Ce bracelet est parfait faire plus de sport car il vous indique les heures d’activité (debout), les calories brûlées et indique même avec des graphiques comment vous avez progressé dans votre journée pour atteindre votre minimum quotidien.

Il a capteurs de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang, deux mesures très importantes pour savoir comment votre corps se comporte pendant que vous faites de l’exercice, mais aussi lorsque vous dormez.

Vous avez décidé de prendre soin de votre santé et de vous remettre en forme, vous allez donc acheter un bracelet intelligent. Le problème, c’est qu’il y en a tellement, et tellement semblables les uns aux autres, qu’il est difficile de les différencier. Ce guide vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

Il a d’autres fonctions comme suivi du sommeil, menstruation ou mesure du niveau de stress.

C’est l’un des rares bracelets d’activité qui utilise l’assistant vocal Alexa, vous pouvez donc poser des questions et contrôler les aspects de votre vie numérique simplement en parlant à votre bracelet.

L’une de ses meilleures fonctions est l’autonomie, qui atteint jusqu’à 2 semaines d’autonomie avec une utilisation normale.

Vous pouvez obtenir cet Amazfit Band 5 pour seulement 24,57 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide uniquement si vous vous inscrivez à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans engagement ni permanence.

Si vous êtes étudiant, ne perdez pas votre temps et inscrivez-vous à Amazon Prime Student. Il conserve les mêmes avantages que le Prime normal mais avec un essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel avec une remise de 50%, à seulement 18 euros par an.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.