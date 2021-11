Le tracker d’activité pour enfants de Garmin peut aider à garder vos enfants actifs et à éviter la fièvre de la cabine pendant les vacances

Trouver des moyens d’encourager les enfants à être actifs peut parfois être une corvée pour les parents. Avec les vacances, de nombreux enfants seront en pause scolaire et voudront peut-être passer plus de temps à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision. Une façon de s’assurer qu’ils trouvent toujours le temps d’être actifs est d’utiliser un tracker de fitness destiné aux enfants. J’ai passé en revue le Garmin vivofit jr. 3 avec mon enfant de 6 ans; bien qu’il soit déjà très actif, le groupe de fitness lui a donné de nouveaux objectifs à atteindre.

Je porte une montre connectée depuis longtemps, à la fois pour les notifications et le suivi de la condition physique, et mon fils a adoré pouvoir comparer les statistiques. Le Garmin vivofit jr. 3 a fait un excellent travail non seulement en ajoutant un peu de compétition avec mon fils pour l’encourager à rester actif, mais cela a été un excellent moyen de l’aider à trouver une certaine indépendance tout au long de sa journée.

Je peux définir des rappels pour certaines tâches quotidiennes dans lesquelles il peut gagner des pièces numériques. Ma femme et moi, ainsi que mon fils, avons mis en place des récompenses qu’il peut acheter avec ses pièces. Tout en travaillant sur ses tâches, il a également la possibilité de régler des minuteries. Il aime voir s’il peut faire avancer les choses avant que le chronomètre ne sonne comme un bonus supplémentaire.

Le Garmin vivofit jr. 3 propose des thèmes différents pour chaque appareil, visibles à la fois sur le bracelet en silicone du tracker et sous forme de cadrans de montre différents. En atteignant des objectifs de pas ou de temps d’activité, votre enfant peut également jouer à des jeux dans l’application Garmin sur votre téléphone qui sont également thématiques. Le tracker de fitness a une pile bouton remplaçable qui dure environ un an, donc pas de charge quotidienne.

Garder les enfants actifs est amusant avec le Garmin vivofit jr. 3

Garmin vivofit jr. 3

Le Garmin vivofit jr. 3 est une merveilleuse façon pour les enfants de trouver de nouvelles façons de rester actifs avec des encouragements amusants et des objectifs à atteindre.

Votre enfant peut même suivre son sommeil automatiquement avec le Garmin vivofit jr. 3. Après avoir synchronisé l’appareil avec votre téléphone, vous et votre enfant pouvez revoir leur sommeil quotidien, leur activité et les objectifs qu’ils ont atteints ensemble. Certaines des meilleures offres de suivi de fitness Black Friday incluront le Garmin vivofit jr. 3 ainsi que d’autres excellentes montres intelligentes Garmin, afin que vous et votre famille puissiez continuer les uns les autres avec une compétition amicale.

