Le tracker de santé Fitbit Charge 5 de Google a enfin été annoncé

Les fuites avaient gâché la surprise, nous savions donc que son lancement était imminent, mais le Fitbit Charge 5 est enfin là. C’est très similaire au tracker Fitbit que vous connaissez déjà. Mais il présente un design amélioré et de meilleures spécifications, y compris un écran toujours plus lumineux. En outre, l’appareil portable contient plus de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre santé et à naviguer plus efficacement dans les activités de remise en forme. Le nouveau tracker coûte 179,95 $ et est disponible en précommande dès maintenant. Les précommandes sont accompagnées de six mois d’accès gratuit à Fitbit Premium.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une réduction rare – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue :49,99 $ Prix :37,99 $ Vous économisez :12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Matériel Fitbit Charge 5

Le Fitbit Charge 5 est le « tracker de santé et de remise en forme le plus avancé de Fitbit », a expliqué Google dans un article de blog. L’appareil est 10 % plus fin que son prédécesseur et dispose d’un écran OLED plus lumineux avec des capacités toujours allumées. L’appareil offre sept jours d’utilisation avec une seule charge de batterie et dispose de plusieurs capteurs pour surveiller les paramètres de santé et les activités de remise en forme.

Le Charge 5 est livré avec un module GPS intégré et peut reconnaître et suivre 20 modes d’exercice. Il peut estimer votre VO2 max et surveiller la saturation en oxygène (SpO2) et la température de la peau. Il existe également un capteur électrodermique (EDA) pour le stress et une application ECG pour améliorer la surveillance cardiaque.

Séparément, le Charge 5 prend en charge les paiements sans contact Fitbit Pay, les notifications et les réponses rapides (sur Android).

Gros plan sur Google Fitbit Charge 5. Source de l’image : Google

Surveillance de la santé Fitbit Charge 5

La nouvelle expérience de préparation quotidienne est une nouvelle fonctionnalité que Google apporte à plusieurs appareils. Le Fitbit Charge 5 est l’un d’entre eux – Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe et Inspire 2 l’obtiendront également.

La préparation quotidienne aidera les utilisateurs à comprendre s’ils doivent donner la priorité à la récupération ou commencer un nouvel entraînement. Le Charge 5 et les autres trackers Fitbit pris en charge fourniront un score chaque matin qui prend en compte la fatigue physique, la variabilité de la fréquence cardiaque et les habitudes de sommeil. L’appareil vous dira ce qui a eu un impact sur votre score, puis suggérera des minutes Active Zone et du contenu Premium. Google a un article de blog entier expliquant la préparation quotidienne.

Le capteur EDA examine la réponse de votre corps au stress en analysant de minuscules changements dans les glandes sudoripares de vos doigts. L’application Fitbit comportera également un score de gestion du stress.

L’application ECG lancée sur Sense sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Charge 5, permettant aux utilisateurs de mieux évaluer leur santé cardiaque. Cela s’ajoute à la surveillance continue de la fréquence cardiaque. Le Charge 5 avertira également le porteur lorsque la fréquence cardiaque est supérieure ou inférieure aux niveaux normaux.

Google Fitbit Charge 5 avec bracelet infini en silicone noir. Source de l’image : Google

L’abonnement Premium

Enfin, le tracker surveillera le sommeil et les habitudes de sommeil, Premium fournissant davantage de paramètres de sommeil.

L’abonnement Premium comprendra plus de 300 séances de méditation et de pleine conscience et plus de 200 séances d’entraînement. Google s’est également associé à Will Smith pour un contenu exclusif axé sur la santé pour les abonnés Premium.

Les six mois d’accès Premium gratuit sont disponibles pour les nouveaux clients et les anciens clients qui achètent le Fitbit Charge 5.