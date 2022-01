Le tracteur autonome de John Deere nous rapproche un peu plus des fermes auto-agricoles

Le gadget le plus excitant de l’année n’est pas un téléviseur qui affiche des NFT ou un ordinateur tablette pliable ou quoi que ce soit lié au métaverse. C’est un tracteur autonome.

Plus précisément, il s’agit du tracteur John Deere 8R autonome qui peut labourer les champs, éviter les obstacles et planter des cultures avec une intervention humaine minimale. Il ressemble beaucoup à n’importe quel autre tracteur John Deere – il est vert et jaune – mais il y a six paires de caméras stéréo qui utilisent l’intelligence artificielle pour scanner les environs et manœuvrer en conséquence. L’agriculteur n’a pas non plus besoin d’être à proximité de la machine pour la faire fonctionner, car il existe une application pour smartphone qui contrôle tout. Le tracteur sera mis en vente plus tard cette année, juste à temps pour une saison de récolte robotique très spéciale.

« À mon avis, c’est un gros problème », a déclaré à Recode Santosh Pitla, professeur agrégé de systèmes de machines avancés à l’Université du Nebraska. L’équipement de John Deere représente plus de la moitié de toutes les machines agricoles vendues aux États-Unis, et même le simple fait qu’il met un tracteur autonome sur le marché changera la façon dont fonctionne l’agriculture. « C’est une grande nouvelle », a déclaré Pitla, « et c’est une bonne nouvelle. »

C’est clairement un gros problème pour John Deere, mais cela représente également un énorme pas en avant pour le mouvement de l’agriculture de précision dans son ensemble. En termes simples, l’agriculture de précision est un concept qui utilise des ordinateurs, la collecte de données et l’imagerie satellitaire pour élaborer une stratégie visant à maximiser la production d’une ferme. Les équipements agricoles autonomes tels que les capteurs de sol, les drones spécialisés et les tracteurs autonomes sont la clé d’un avenir où nous pouvons produire plus de récoltes avec moins d’effort et moins d’impact environnemental. Mais exactement qui est en charge de cet avenir et qui en profite reste à déterminer.

Il y a des raisons de croire que les agriculteurs qui possèdent des milliers d’acres seront les premiers à acheter les nouveaux tracteurs autonomes de John Deere. Avec des modèles allant de 230 à 410 chevaux, les tracteurs John Deere 8R sont de grosses machines conçues pour les grandes exploitations. Et bien que la société n’ait pas précisé combien coûtera son nouveau tracteur autonome, les modèles existants et non autonomes de la gamme 8R peuvent coûter plus de 600 000 $. John Deere annonce qu’il vendra le système d’automatisation sous forme de kit pouvant être installé sur ses autres modèles de tracteurs. La société a également déclaré qu’elle envisageait de proposer un plan d’abonnement, mais n’a pas précisé combien cela coûterait.

Mais même si un agriculteur achète directement le tracteur, il n’est pas clair à qui appartient réellement l’équipement ou les données agricoles précieuses qu’il collecte. Les tracteurs John Deere les plus récents sont remplis de capteurs et connectés à Internet. Presque tout ce que la machine fait est enregistré et transmis au cloud à partir d’un émetteur cellulaire embarqué, et John Deere a la capacité d’arrêter à distance bon nombre de ses tracteurs s’il détermine que quelqu’un a modifié son équipement ou a manqué un paiement de location. De nombreux agriculteurs disent qu’ils ne peuvent même pas réparer les tracteurs eux-mêmes, de peur qu’ils ne déclenchent un interrupteur qui désactive complètement la machine. Cela signifie qu’ils sont obligés de payer John Deere ou ses ateliers de réparation agréés pour leurs besoins d’entretien. Pendant ce temps, la politique de confidentialité et de données de John Deere indique qu’il peut partager les données sur les activités des agriculteurs que son logiciel collecte avec des « parties extérieures » dans certaines circonstances.

« Je suis tout à fait pour l’innovation, et je pense que John Deere est une entreprise infernale », a déclaré Kevin Kenney, ingénieur agricole et défenseur du droit à la réparation, à Wired après que John Deere a annoncé son tracteur autonome. « Mais ils essaient d’être le Facebook de l’agriculture. »

John Deere dit qu’il vendra des kits de conduite autonome séparément afin que les modèles plus anciens puissent être modernisés pour être autonomes.John Deere

John Deere n’est pas le seul à travailler sur des équipements agricoles autonomes, et il n’est même pas clair que les gros tracteurs autonomes soient la meilleure utilisation de la technologie. Case a un concept de tracteur autonome qui n’a même pas de cabine pour un conducteur humain, et AGCO, qui possède des marques d’équipement agricole comme Fendt et Massey Ferguson, teste des machines autonomes plus petites, y compris un robot de semis de la taille d’un Machine à laver. DJI, le célèbre fabricant de drones, dispose désormais d’une division entière consacrée aux robots agricoles volants qui peuvent vous aider dans tout, de la surveillance des cultures à la pulvérisation ciblée de pesticides.

Un certain nombre de chercheurs pensent que des essaims de petites machines travaillant ensemble sont plus prometteurs pour un plus large éventail d’agriculteurs. Pitla, le professeur du Nebraska, travaille sur une technologie qui remplacerait un seul tracteur de 500 chevaux par 10 tracteurs de 50 chevaux. Non seulement l’essaim pouvait mieux gérer différents terrains et petites fermes, dont la terre n’était peut-être pas aussi uniforme que les grandes fermes, mais si un tracteur tombait en panne, les autres pouvaient continuer à fonctionner.

« J’ai vu des agriculteurs planter 18 heures parce que le temps est parfait, les conditions du sol sont parfaites », a déclaré Pitla. « C’est une opération très opportune. Donc, d’une certaine manière, si vous avez des essaims de ces machines, vous répartissez le risque.

Lorsque l’on considère le fait que l’industrie agricole est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre continue, qui, selon certains, s’aggrave, le concept d’équipement agricole autonome est encore plus attrayant. Ce fait pourrait atténuer les craintes que l’automatisation enlève des emplois aux humains, mais il faudra probablement des années avant que nous comprenions à quel point l’adoption généralisée de l’automatisation dans l’agriculture pourrait être perturbatrice pour le marché du travail.

Le DJI AGRAS T30 peut utiliser les coordonnées GPS pour pulvériser des cultures spécifiques et utilise un radar pour éviter les obstacles en cours de route.DJI

Les agriculteurs et les technologues espèrent que les tracteurs autonomes et autres équipements agricoles autonomes inaugureront une ère de meilleurs rendements. Le principe directeur de l’agriculture de précision est qu’en comprenant mieux le sol et en abordant les problèmes liés aux cultures, nous pouvons tirer plus de productivité de la quantité limitée de terres agricoles du monde sans impact négatif sur l’environnement. Cela alimente un débat croissant sur la question de savoir si l’agriculture industrialisée est imprudemment axée sur le profit et exploitante de la terre, ou si la consolidation des fermes est plus efficace. Avec le bon déploiement de la technologie d’agriculture autonome, nous pourrions gagner sur les deux tableaux.

« Semblable à l’industrie automobile autonome, l’autonomie totale des véhicules et équipements agricoles peut également être considérée comme un objectif important, sinon l’objectif ultime de l’industrie agricole », a déclaré Abhisesh Silwal, un scientifique du projet qui travaille sur les robots agricoles à Carnegie Mellon. Institut de robotique de l’Université. Il a ajouté que l’automatisation de tâches délicates et urgentes comme la taille et la récolte, qui nécessitent généralement des travailleurs qualifiés, pourrait contribuer à la durabilité à long terme.

Pour l’instant, alors que les chercheurs rendent les drones et les robots d’essaim plus intelligents, nous avons John Deere et son tracteur autonome. Même si elle n’est pas adaptée ou abordable pour tous les agriculteurs, la nouvelle machine autonome pousse l’agriculture autonome plus loin dans le courant dominant. Et contrairement au téléviseur qui peut afficher des NFT, cette technologie peut réellement aider à nourrir le monde.

