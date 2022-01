Le tracteur autonome de John Deere pourrait bientôt arriver

01/04/2022 à 23:31 CET

Le géant des machines agricoles John Deere est prêt à montrer son tracteur fini et entièrement autonome. Ici au CES, l’entreprise dit que Cette unité sera mise en production à grande échelle et sera disponible pour les agriculteurs plus tard cette année. Lorsqu’il est utilisé, un agriculteur peut configurer le matériel pour qu’il fonctionne, puis le laisser fonctionner, ce qui lui permet d’effectuer un travail vital ailleurs. L’idée, dit l’entreprise, il s’agit d’aider l’agriculture à devenir plus efficace et plus robuste face à une demande toujours croissante et des ressources de plus en plus rares.

L’entreprise a présenté un tracteur autonome au CES 2019. À l’époque, elle a déclaré que sa technologie, qui combine des capteurs au sol et un GPS, avait une précision d’environ 2,5 cm ou 0,9 pouces. Ce nouveau modèle a six paires de caméras stéréo autour du véhicule pour aider à la détection d’objets, qui est ensuite traité par un réseau neuronal local. Ceci, combiné à la technologie GPS susmentionnée, vous permet de maintenir votre position dans une clôture géographique autour d’un champ individuel.

Le modèle présenté par Deere combine un tracteur Deere 8R, une charrue à ciseaux compatible TruSet et une technologie de navigation secrète. Il dit que tout un agriculteur doit faire est de le conduire au début d’un champ, configurez-le pour un fonctionnement autonome, puis « glissez de gauche à droite pour allumer la machine ». Ensuite, vos progrès peuvent être surveillés à partir d’un appareil mobile, qui peut recevoir des vidéos, des données et des mesures en direct, permettant à l’agriculteur d’ajuster la vitesse et la profondeur de forage à partir de son téléphone.