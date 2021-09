Le Trade Desk déploie une collaboration CTV programmatique avec Samsung Ads

Selon un rapport d’Ernst & Young, CTV devrait atteindre plus de 40 millions de foyers en Inde d’ici 2025, contre sept millions aujourd’hui.

Le Trade Desk a collaboré avec Samsung Ads, une plate-forme de solutions avancées de publicité télévisée pour aider davantage les spécialistes du marketing indiens à atteindre des millions de téléspectateurs indiens très engagés sur l’Internet ouvert. Grâce à la plate-forme de The Trade Desk, les spécialistes du marketing auront accès à l’inventaire de la télévision connectée (CTV) sur Samsung Smart TV, offert via son service de streaming gratuit et financé par la publicité à la demande (AVOD), Samsung TV Plus. La collaboration permettra aux spécialistes du marketing d’ajouter l’inventaire Samsung CTV à leur kit média programmatique.

L’Inde est en train de devenir un premier marché programmatique, avec 74% des ventes totales d’annonces numériques qui devraient être programmatiques d’ici l’année prochaine, a déclaré Prabhvir Sahmey, directeur principal Inde et Asie du Sud-Est, Samsung Ads. « L’Inde est le premier marché où nous lançons une première stratégie programmatique. Notre collaboration avec The Trade Desk est essentielle pour faciliter un large accès à notre inventaire, offrant aux marques la possibilité d’étendre leur portée dans un environnement haut de gamme et sans danger pour la marque – le plus grand écran de la maison », a-t-il ajouté.

Selon un rapport d’Ernst & Young, CTV devrait atteindre plus de 40 millions de foyers en Inde d’ici 2025, contre sept millions aujourd’hui. Pour les spécialistes du marketing, CTV représente une opportunité d’appliquer des données à ce qui est souvent le segment le plus important de leur investissement publicitaire. De plus, la collaboration permettra aux spécialistes du marketing de mesurer leurs campagnes publicitaires d’une manière qui n’est pas possible avec la télévision linéaire. En appliquant le même niveau d’informations basées sur les données qu’ils le font avec leurs campagnes de publicité numérique, les spécialistes du marketing peuvent comparer et mesurer les opportunités publicitaires sur tous les canaux sur l’Internet ouvert de manière transparente.

Pour Tejinder Gill, directeur général de The Trade Desk India, les spécialistes du marketing indiens augmentent leurs dépenses en publicité numérique et se tournent progressivement vers la publicité programmatique, qui offre une mesure en temps réel et un meilleur contrôle de la fréquence des publicités. « CTV, qui gagne rapidement en popularité auprès des consommateurs, est l’une des meilleures plateformes en Inde pour la publicité programmatique. Comme la publicité CTV ne repose pas sur des cookies tiers, les spécialistes du marketing peuvent également mesurer et comparer l’efficacité de leur publicité CTV avec d’autres canaux sur l’Internet ouvert. Nous tirerons parti de notre expertise mondiale pour lancer la publicité CTV sur l’Internet ouvert en Inde, en commençant par notre collaboration avec Samsung Ads », a-t-il souligné.

