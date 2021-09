Le trader vétéran Peter Brandt met les traders d’Ethereum en garde, déclare que l’ETH forme une grande tendance baissière

Le commerçant vétéran Peter Brandt lance un avertissement aux commerçants d’Ethereum alors que la principale plate-forme de contrats intelligents se bat pour rester au-dessus de 3 000 $.

Brandt dit à ses 566 000 abonnés sur Twitter qu’il voit une grande tendance baissière se former sur Ethereum (ETH).

«Je ne dis PAS que je le crois et je dis que je ne le court-circuite pas – mais que cela vous plaise ou non, si vous possédez de l’ETH, vous devrez y faire face.

Ce possible H et S [head and shoulders] existe. Qu’il soit terminé, qu’il échoue ou qu’il se transforme, il existe. Je ne suis PAS un ennemi.

Source : Peter Brandt/Twitter

Une formation « tête et épaules » est un modèle d’analyse technique que de nombreux traders considèrent comme un signal indiquant que la tendance haussière d’un actif pourrait s’inverser et qu’une tendance baissière pourrait se profiler à l’horizon.

Selon Brandt, une panne technique pourrait dévaluer Ethereum de plus de 26% par rapport à son prix actuel de 3 077 $.

« Je ne prédis PAS la fin du monde. Même si le H et le S fonctionnent (un BIG IF), la cible du journal est de 2 276 $. »

Source : Peter Brandt/Twitter

Son collègue analyste et trader Smart Contracter, qui a réussi le dernier plongeon d’Ethereum, pense que le recul est terminé et qu’Ethereum est sur le point de se rallier à un nouveau record historique à 5 200 $.

« Très bien, je ferme ce fil maintenant. [I] pas tout à fait aussi bas que je le voulais, mais penché davantage vers cet ABC en cours de réalisation et le fond étant maintenant en place.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Le trader utilise la théorie des vagues d’Elliott, une approche d’analyse technique qui prédit l’action des prix en suivant la psychologie des foules, qui se manifeste par des vagues.

Selon cette théorie, une vague ABC est un mouvement correctif dans un cycle haussier, comme vu ci-dessus. Une fois résolu, l’actif reprend généralement sa tendance haussière.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Preechar Bowonkitwanchai