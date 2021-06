Binance

Le trading au comptant n’est pas affecté, mais Binance désactive le retrait avec des cartes bancaires au Royaume-Uni en raison de la « maintenance »

Pendant ce temps, un nombre croissant d’entreprises au Royaume-Uni, actuellement 64 contre 51 début juin, retirent leur demande d’enregistrement auprès de la FCA.

Les clients de Binance au Royaume-Uni ont été empêchés d’effectuer des retraits d’espèces après que le principal échange de crypto-monnaie a suspendu l’utilisation des cartes bancaires sur sa plate-forme.

Après avoir déplacé plus tôt la possibilité de retirer de l’argent directement sur un compte bancaire, il a désormais également désactivé les retraits par carte bancaire, a rapporté The Telegraph.

“Ce canal de paiement est fermé pour maintenance”, était le message affiché sur la plate-forme lorsque les clients ont tenté de retirer des fonds mardi.

Les retraits de carte sur l’échange sont effectués via le réseau Visa; une option Binance ajoutée plus tôt cette année. Ces pannes ne seraient que temporaires.

Binance n’est déjà pas en mesure d’utiliser le fournisseur de paiement le plus populaire du Royaume-Uni, en tant que tel, les retraits en GBP via Faster Payments ont été suspendus pour tous ses clients britanniques. Maintenant, l’échange a fermé les deux seules méthodes pour retirer la livre sterling de la plate-forme.

Checkout.com, un processeur de paiement supervisé par la FCA au Royaume-Uni qui traitait généralement les transactions par carte de crédit et bancaire pour Binance, a déclaré qu’il ne travaillait pas avec Binance Markets Limited. “Nous continuons de surveiller de près la décision de la FCA et de nous assurer que Checkout.com est conforme à toutes les ordonnances réglementaires”, a déclaré Checkout.com à FT.

Pas un changement de politique

Juste au cours du week-end, comme nous l’avons signalé, la Financial Conduct Authority (FCA) a averti que Binance Markets Ltd., une filiale de Binance, n’était pas autorisée à opérer au Royaume-Uni sans autorisation écrite préalable.

Selon le régulateur financier du Royaume-Uni, BML n’est pas autorisé à opérer, ajoutant qu’aucune entité du groupe Binance « ne détient une quelconque forme d’autorisation, d’enregistrement ou de licence au Royaume-Uni pour mener une activité réglementée au Royaume-Uni ».

Malgré cela, a déclaré la FCA, il semble que Binance propose des produits et services aux clients britanniques via Binance.com.

Le principal échange de crypto-monnaie s’est ensuite adressé à Twitter pour clarifier, affirmant que cela n’avait aucun impact direct sur les services fournis sur Binance.com et que cela n’affectait ni ne modifiait sa relation avec les utilisateurs.

“Pour être clair, Binance n’a pas été banni du Royaume-Uni et la société est toujours libre d’offrir des transactions cryptographiques au comptant dans le pays”, a écrit Mati Greenspan, PDG de Quantum Economics, dans sa newsletter quotidienne.

“Cela n’indique en aucun cas un changement de politique de la part des régulateurs britanniques concernant les actifs cryptographiques.”

Habituez-vous aux pays qui interdisent les produits dérivés, cela facilitera grandement les prochains mois – (@loomdart) 28 juin 2021

La publicité et la vente d’actifs cryptographiques ne nécessitent pas de réglementation FCA ; il ne réglemente que les produits dérivés tels que les contrats à terme, les options et les contrats sur différence (CFD).

Amerrissage forcé Inscription auprès de la FCA

Pendant ce temps, selon la FCA, un nombre croissant de sociétés d’actifs cryptographiques abandonnent les tentatives de s’enregistrer auprès du régulateur financier britannique.

Le nombre d’entreprises qui ont retiré leur demande a bondi d’un quart en moins d’un mois, ce qui montre les données sur l’enregistrement. Environ 64 ont retiré leur demande, contre 51 début juin.

Binance a également retiré sa candidature à la mi-mai, a déclaré lundi un porte-parole de la FCA.

Depuis janvier, les entreprises liées à la cryptographie sont tenues de s’enregistrer auprès de la FCA, qui surveille le respect des lois conçues pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Seules six entreprises se sont inscrites, des dizaines étant actuellement évaluées mais pas encore jugées « aptes et appropriées ».

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.