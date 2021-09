Le trading de Bitcoin est comparable au trading de timbres. L’effondrement se profile, selon le gouverneur de la Banque centrale suédoise

in

Le bitcoin, et les crypto-monnaies en général, est un sujet controversé depuis longtemps. Il existe de nombreux mots pour décrire ce que les crypto-monnaies prétendent être mais ne le sont pas : décentralisé, sûr, juste, précieux, stable, une monnaie, honnête, une solution, l’avenir.

Comme de nombreux autres banquiers centraux, le gouverneur de la Banque centrale de Suède est très sceptique quant au trading de Bitcoin.

L’avis du gouverneur de la Sveriges Riksbank sur Bitcoin

Selon un article de Bloomberg, le gouverneur de la Sveriges Riksbank, la banque centrale de Suède, a remis en question la résistance des devises sans le soutien du gouvernement. Il a comparé l’achat et la vente de Bitcoins à l’échange de timbres.

Lors d’une conférence bancaire à Stockholm, le gouverneur de la Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, a déclaré : « La monnaie privée a tendance à s’effondrer tôt ou tard. En outre, il a déclaré: “Et bien sûr, vous pouvez obtenir de riches bitcoins en échangeant, mais c’est comparable à l’échange de timbres.”

Plus tôt cette année, Ingves a déclaré qu’il est peu probable que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies échappent à la surveillance réglementaire à mesure que leur popularité augmente.

Lecture connexe | La Suède va accélérer le lancement de la monnaie numérique e-Krona soutenue par l’État

Malgré son point de vue sur les lacunes du Bitcoin en tant que monnaie, Ingves a pris au sérieux sa réputation auprès des investisseurs. Soulignant les intérêts des consommateurs et le blanchiment d’argent comme une préoccupation particulière, le banquier central a admis en juin que la crypto-monnaie était devenue “suffisamment importante” pour mériter l’attention des régulateurs, des banquiers centraux et des législateurs du monde entier.

Crypto-monnaies et gouverneurs de banque centrale

Les commentaires d’Ingves sont conformes à ce que d’autres banquiers centraux ont dit à propos des crypto-monnaies. Certains banquiers centraux l’ont comparée à la bulle des tulipes du XVIIe siècle, qui s’est soldée par un effondrement.

Lecture connexe | Bitcoin survit à Tulip, Dotcom et à toutes les bulles notoires du marché

En février, le gouverneur de la banque centrale d’Irlande, Gabriel Makhlouf, a déclaré que les investisseurs en bitcoins devraient être prêts à perdre tout leur argent. “Personnellement, je n’y mettrais pas mon argent, mais il est clair que certaines personnes pensent que c’est un bon pari”, a déclaré Makhlouf. “Il y a trois cents ans, les gens investissaient de l’argent dans les tulipes parce qu’ils pensaient que c’était un investissement.”

Lecture connexe | Le gouverneur de la Banque d’Angleterre n’est toujours pas un fan de Bitcoin

De même, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que les crypto-monnaies n’avaient aucune valeur intrinsèque et pouvaient s’effondrer à zéro. “Désolé, je vais le répéter sans ambages : achetez-les uniquement si vous êtes prêt à perdre tout votre argent”, a déclaré Bailey. « Je ne ferais que souligner ce que j’ai dit plusieurs fois au cours des dernières années. Je crains qu’ils n’aient aucune valeur intrinsèque.

Négociation de BTC au-dessus de 45 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Partout dans le monde, les banques centrales de pays tels que la Chine, le Ghana, la Corée du Sud, le Japon et la Suisse ont commencé à rechercher, expérimenter et tester le lancement de monnaies numériques de banque centrale. La Réserve fédérale a également déclaré qu’elle étudiait les avantages et les inconvénients de la création d’une CBDC pour les États-Unis.

Pendant ce temps, El Salvador est entré dans l’histoire cette semaine en adoptant Bitcoin comme monnaie légale.

Image en vedette du Financial Times, graphique de TradingView.com