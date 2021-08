Le trading de crypto-monnaie commence au Royaume-Uni Crypto new media

Pay Pal a officiellement annoncé qu’il permettre les échanges de crypto-monnaie aux clients au Royaume-Uni.

L’annonce indique qu’un nouveau service est en cours de lancement pour permettre aux clients britanniques d’acheter, de détenir et de vendre des crypto-monnaies directement à partir de leur compte PayPal.

Le service a été lancé pour la première fois aux États-Unis en novembre de l’année dernière. Ce fut immédiatement un énorme succès, à tel point qu’il est présumé qu’il a pu jouer un rôle important dans la formation de la mini bulle spéculative du début de 2021 sur le prix du Bitcoin.

Jusqu’à présent, il n’était activé que pour les clients américains. Cependant, au fil des mois, la société a également ajouté celui lié aux paiements en crypto-monnaie, annonçant qu’il permettrait également les dépôts et les retraits en crypto-monnaie à un stade ultérieur.

Le service est principalement basé sur l’application PayPal, mais il s’avère également actif sur le site Web.

Initialement, il permettait uniquement aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies avec de la monnaie fiduciaire stockée sur leur compte PayPal, puis de les revendre. Parallèlement, la garde des jetons a été confiée à un tiers.

Ensuite, cependant, les utilisateurs qui avaient acheté des crypto-monnaies sur PayPal ont également eu la possibilité de Utilise les pour financer les paiements, avec échange automatique et immédiat en monnaie fiduciaire.

De cette façon, vous pouvez utilisez les crypto-monnaies que vous avez en dépôt sur votre compte pour payer n’importe où PayPal est accepté comme moyen de paiement.

Le développement ultérieur sera la possibilité de retirer des crypto-monnaies de votre compte PayPal, de les envoyer vers un portefeuille propriétaire ou de déposer des crypto-monnaies de votre propre portefeuille vers PayPal pour les utiliser sur leur plate-forme.

Entre-temps, après son succès aux États-Unis, la société commence également à proposer ces services à l’étranger.

A l’heure actuelle, le service n’est encore actif dans aucun pays européen, et les Britanniques seront donc les premiers Européens à l’utiliser. On ne sait pas encore quand le service sera étendu aux clients d’autres États, mais il est plausible que tôt ou tard, il soit un peu étendu à tous les pays où PayPal est actif.

Le service sera activé cette semaine au Royaume-Uni, et ses clients pourront commencer à l’utiliser dans les semaines à venir.

Les clients pourront choisir parmi quatre crypto-monnaies, BTC, ETH, LTC et BCH.

Vice-président et directeur général de PayPal Blockchain, Cryptocurrency and Digital Currencies, José Fernandez da Ponte, mentionné:

« La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques. Notre portée mondiale, notre expertise en matière de paiements numériques et notre connaissance des consommateurs et des entreprises, combinées à des contrôles de sécurité et de conformité rigoureux, nous offrent l’opportunité unique et la responsabilité d’aider les personnes au Royaume-Uni à explorer la crypto-monnaie. Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs du Royaume-Uni et du monde entier pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux.