Le trading DeFi doit-il être compliqué ?

Actuellement, DeFi est trop séparé et disjoint. Cela complique le trading DeFi au point où cela devient déroutant, long, ardu et coûteux. Le nombre total d’utilisateurs DeFi a dépassé 3,5 millions de personnes, et le volume global des transactions DEX est de 816 milliards de dollars pour l’année dernière. Le nombre moyen de traders DEX hebdomadaires est supérieur à 200 000, et environ 40% d’entre eux sont confrontés à des problèmes avec les transactions en plusieurs étapes.

Échanger un ERC-20 jeton pour un BEP-20 le jeton nécessite les étapes suivantes :

Un échange de jeton sur un Ethereum DEX contre un jeton compatible avec le pont ; Puis un échange à travers le pont; Ensuite, un échange supplémentaire sur un DEX basé sur BSC, pour accéder à votre jeton BEP-20 ciblé.

Ce processus est maladroit, peut être très déroutant, nécessite à la fois les ressources natives du réseau source et cible, et finalement il finit par être très coûteux.

Il existe de nombreux projets qui visent à résoudre un ou deux problèmes. Cependant, personne n’essaie de tout regrouper en un seul endroit… à l’exception de Rubic.

Entre autres projets, Rubic a mis au point une fonctionnalité utile – le routage multi-chaînes, qui simplifie considérablement le processus d’échange de jetons sur différents réseaux. Rubic combine la première étape (pont) et la deuxième étape (échange) en un seul Swap, offrant le meilleur itinéraire ; en tenant compte de la liquidité et du coût du gaz, pour offrir à l’utilisateur la meilleure valeur possible.

Rubic est un protocole d’échange multi-chaînes avec la possibilité d’échanger plus de 9 500 jetons entre 4 blockchains : Ethereum, BSC, Polygon et maintenant Avalanche. Rubic a une expérience d’un an dans DeFi et un volume de transactions de 53 970 125 $.

L’objectif de Rubic est d’intégrer une blockchain chaque mois ; le dernier, Avalanche, a eu lieu en octobre. Il comprenait l’intégration de trois DEX majeurs sur l’écosystème Avalanche : SushiSwap, Trader Joe et Pangolin. Il offrira à ses utilisateurs des tarifs nettement meilleurs et des frais inférieurs pour les swaps multi-chaînes sur Avalanche.

En ce qui concerne l’intégration du routage multi-chaînes Avalanche dans Rubic.exchange, Rubic offre aux utilisateurs un remboursement de gaz pour les transactions de protocole multi-chaînes de 200 $ ou plus au sein de l’écosystème Avalanche. Actuellement, Rubic a noué des partenariats avec $DUN, $TUN, $EXP, $CYCLE, $SING, $TSD, $AVE, $GB, $VSO, $YAK, $PNG, $MKC, $SWIFT et $JOE. La campagne de remboursement d’essence a commencé le 19 octobre et dure jusqu’au 2 novembre.