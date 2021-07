Le trading pour Buddy Hield pourrait-il remettre LeBron et les Lakers au sommet?

Pour la troisième année consécutive, les Lakers espèrent connaître une grosse intersaison. En 2019, ils ont acquis Anthony Davis. Après un titre en 2020, Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Marc Gasol et Wes Matthews ont été ajoutés. L’équipe était encore meilleure sur le papier. Mais après une saison pleine de blessures entraînant une défaite au premier tour, c’est de retour à la table à dessin.

Les stars ont le focus de tout le monde cet été : Dame, Beal, Russ, Kawhi, Lowry et Simmons. Buddy Hield n’a pas la même puissance, mais il pourrait être exactement ce dont les Lakers ont besoin.

Plusieurs rapports ont indiqué que les Lakers sont intéressés par un accord pour Buddy, et avec moins de 24 heures avant le repêchage de 2021, plusieurs sources de la ligue disent que Los Angeles a intensifié ses efforts en ajoutant le non. 22 choisir un accord qui inclurait Montrezl Harrell et Kyle Kuzma ou Kentavious Caldwell-Pope. Hield to LA a maintenant une réelle traction, ce qui donnerait aux Lakers ce dont ils ont besoin : tirer. Tir d’élite. Depuis que Hield est entré dans la ligue en 2016-17, seuls lui, Steph Curry, Klay Thompson et Duncan Robinson ont obtenu en moyenne plus de 40 pour cent de 3 sur plus de sept tentatives par match. La saison dernière, les Lakers se sont classés 21e en pourcentage de 3 points et 24e en tentatives de 3 points par match. Maintenant, Hield pourrait être une arme d’espacement au sol avec LeBron James et Anthony Davis. C’est pourquoi les Lakers le veulent.

Il y a un grand nombre de fans des Kings qui voient Hield comme un joueur perdant et l’un des vestiges de l’époque embarrassante de Vlade Divac. Les fans des Kings ont vu Hield revenir en défense, s’endormir loin du ballon et se faire exploser sur le périmètre – ou parfois tout ce qui précède.

Mais Hield n’a jamais fait partie d’une équipe gagnante en NBA. Il n’a jamais eu de véritable structure et a traversé de nombreux coéquipiers, entraîneurs et cadres de front-office différents tout au long de sa carrière. Si le joueur de 289 ans jouait contre un concurrent, ses efforts défensifs et sa concentration s’amélioreraient. Mais il n’y a aucun doute sur ce qu’il peut apporter en attaque. Le tir est un ingrédient important du championnat, et Hield est l’un des meilleurs dans ce domaine. Il peut utiliser des mouvements trompeurs lorsqu’il court autour des écrans. Il sprinte au sol pour se rendre disponible pour une attaque précoce. Il déménage pour s’ouvrir.

Chaque fois que Hield bouge et tire un 3 sur la prise, il les fait à 42,8%. À l’arrêt, il fait 45,8% de 3s, selon Second Spectrum. Il n’a joué que la moitié de sa saison recrue à la Nouvelle-Orléans avec une menace intérieure dominante à Davis avant d’être transféré à Sacramento dans le commerce DeMarcus Cousins. Et il n’a jamais joué avec un grand meneur de jeu comme LeBron, qui a insufflé des années dans la carrière de Kyle Korver. Imaginez ce qu’il pourrait faire pour Hield.

Hield peut aussi gérer un peu le ballon. Il vient de vivre la meilleure saison de passes de sa carrière, jouant souvent un style plus patient. Autour de la ligue, Hield a beaucoup de sceptiques. Mais ses fans dans les front-offices opposés sont un peu surpris que davantage d’équipes ne l’aient pas poursuivi. Hield a encore trois saisons sur son contrat : 22 millions de dollars la saison prochaine, puis 20,5 millions de dollars, puis 18,6 millions de dollars. C’est un salaire juste pour un tireur d’élite et un passeur solide qui pourrait peut-être renforcer sa défense dans une nouvelle situation.

Les Lakers pourraient l’avoir pour Kuzma, Harrell et un choix. C’est une offre compétitive, mais pas imbattable. Kuzma est un bon joueur, mais il est toujours frustrant en attaque, et il ne lui reste que deux saisons garanties sur son contrat. Harrell a enregistré des DNP-CD dans les séries éliminatoires et deviendrait un agent libre sans restriction en 2022 s’il choisissait son option.

Kuzma et Harrell ont tous deux leurs défauts, mais ils conviendraient à Sacramento. Les Kings pourraient perdre le centre Richaun Holmes en agence libre; les Hornets sont l’une des nombreuses équipes qui s’intéressent à Holmes, selon des sources de la ligue. Harrell serait un excellent remplaçant en tant que grand énergique qui peut marquer athlétiquement dans la peinture. Il s’accorde naturellement avec Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox. S’engager dans son accord pourrait également être dans le meilleur intérêt de Harrell financièrement, car cela l’éloigne du marché peu profond de cette intersaison et lui permet de réhabiliter sa valeur à Sacramento avant d’essayer à nouveau l’agence libre l’année prochaine.

L’émergence de Haliburton et Fox dans la zone arrière rend également Hield consomptible. Bien qu’il n’ait pas encore 30 ans, Hield ne convient pas parfaitement à la nouvelle chronologie des Kings. Kuzma, 26 ans, ajouterait un attaquant indispensable qui peut obtenir des seaux et jouer une défense de qualité. Des sources de la Ligue ont déclaré plus tôt cette semaine que Sacramento explorait également le marché de Marvin Bagley III. Les minutes de frontcourt pourraient bientôt être gratuites pour qu’un joueur comme Kuzma ait un rôle cohérent. Si Sacramento choisissait plutôt Caldwell-Pope dans l’accord, il fournirait un tir inférieur à Hield mais une défense supérieure.

Les Kings pourraient être un gagnant-gagnant pour Kuzma et Harrell, et l’ajout du 22e choix donnerait à Sacramento l’occasion de rédiger un autre espoir de cette classe profonde. Hield pourrait avoir un impact sur une équipe gagnante pour la première fois depuis qu’il était à Oklahoma, à l’époque où il était loué pour avoir travaillé dur, bousculé et avoir un appétit insatiable pour gagner des matchs.

En 2016, un an avant que Rob Pelinka ne soit embauché par les Lakers, Hield a engagé Pelinka pour être son agent. Hield reste avec Landmark, l’ancienne agence de Pelinka, à ce jour. Pelinka a vu son potentiel à l’époque. Hield n’est peut-être pas le meilleur joueur qui change d’équipe, mais il pourrait être le plus important.

