le traducteur de Malaga qui vous donne des “trucs” pour apprendre l’anglais à travers les réseaux sociaux

“Tour!”. C’est ainsi que la plupart des vidéos Tik Tok et Instagram de María Speaks English, également connue sous le nom de Maria González, une traductrice, interprète et influenceuse de 25 ans originaire de Malaga, devenue hier d’ailleurs, qui révolutionne les réseaux avec elle de brefs conseils et des cours en ligne pour apprendre l’anglais.

Étudier Traduction et interprétation à l’Université de Malaga, mais son amour pour l’anglais remonte à bien avant. A 14 ans j’étais sa chambre pleine de cahiers où il avait écrit des mots traduits. Elle et l’anglais sont toujours allés de pair, tout comme les réseaux sociaux.

À l’âge de 12 ans, il ouvre sa première chaîne YouTube, où il met en ligne toutes les traductions qu’il fait pour s’améliorer petit à petit. “C’était mon hobby le samedi soir.”, avoue-t-il entre deux rires. De plus, il assure que les paroles des chansons l’ont aidé à apprendre l’anglais et que l’anglais lui a fait comprendre la musique. “C’était ma symbiose préférée”, Expliquer.

Cette précocité n’est pas surprenante, et c’est que c’est un vrai tremblement de terre et elle n’aime pas du tout être immobile. “De plus, j’enseigne l’anglais depuis que je n’ai que 16 ans.”, détaille-t-il, montrant que son expérience vient de loin.

Il franchit une nouvelle étape en janvier de cette année, lorsqu’il décide de suivre son premier cours en ligne, qu’il définit comme “un saut dans la piscine qui a finalement fonctionné”. Spontanément, il a également décidé du nom de la marque, Maria parle anglais, par une nuit blanche à deux heures du matin.

Cependant, le confinement est ce qui l’a incitée à être créative et à travailler à domicile. Il a vécu en France, où il a travaillé au centre de langues de l’Université de Toulouse. À son retour à Malaga en mars 2020, il ne lui reste plus rien.

“J’ai décidé de donner des cours sur une plateforme en ligne qu’il a d’ailleurs pris une grande partie de l’argent qu’il gagnait. Au fil du temps, pendant l’été, j’ai décidé que je devais commencer à travailler seul et j’ai commencé à façonner la marque, même si c’était difficile avec le problème de Covid entre les deux », explique-t-il.

L’arrivée à Tik Tok était grâce à son partenaire. “Maria, vous dans Tik Tok petas it”, étaient les mots qui l’ont amenée à ce réseau social où elle met en ligne des vidéos en anglais. “Au début, je l’ai pris comme une blague, je n’ai jamais pensé que cela arriverait. boom. En un mois, nous étions une communauté de plus de 35 000 personnes sur Tik Tok », explique-t-il.

Ainsi, plus tard, il a décidé d’ouvrir un compte sur Instagram où les adeptes ont commencé à monter comme de la mousse. “Il est clair que Tik Tok vous donne croissance organique impressionnante. Je ne pouvais pas y croire », avoue María, qui ne se rend pas compte de la rapidité de sa croissance sur les réseaux sociaux.

“A ce jour, je peux vous assurer que je n’ai rien investi dans la publicité… C’est vrai que je suis constant et j’essaie que tout ce que je publie ait de la valeur et contribue à celui qui me regarde. Avant de publier je me demande : “Est-ce que j’aimerais voir ça ?”. Pour moi, c’est la clé pour grandir dans ce réseau social », dit-il.

Bien que le terme influenceur soit même mal vu dans la société à certaines occasions, le contenu créé par María est ludique et pédagogique et il n’est pas créé seul. Son travail est quotidien et il doit y consacrer de nombreuses heures.

“Ce n’est pas difficile pour moi d’être motivé pour préparer mon contenu car, même si cela peut sembler non Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois chaque jour pour me remercier de mon travail quotidien.», répond Maria, qui estime que le fait qu’une personne inconnue prenne un moment de sa journée pour la remercier lui fait croire en l’humanité.

De plus, il est un travail qui lui donne beaucoup de liberté et lui permet de travailler avec l’anglais comme médium. Sa plus grande passion. En effet, il n’exclut pas de rouvrir une chaîne YouTube et de toucher le monde de Diffusion via la plateforme mode : Tic. “Je pense que les spectacles en direct sont là pour rester, même s’ils me rendent peut-être un peu plus nerveux”, dit-elle en riant.

L’Espagne et les langues

“Ce n’est un secret pour personne qu’en Espagne, nous avons un certain complexe avec l’anglais. Quelque chose qui me fait très honte, car nous jetons des pierres sur notre propre toit”, répond González lorsqu’on lui demande comment nous, les Espagnols, gérons la question des langues. Ainsi, il reconnaît que Il y en a beaucoup qui ont un excellent anglais, mais parfois cette pensée généralisée finit par retenir celui qui essaie.

“Apprendre l’anglais ne doit pas être un cauchemar, c’est ce que je veux transmettre à quiconque lit cette interview “, affirme María, qui assure que de nombreux jeunes ont aussi cette pensée et essaie de l’effacer de leur esprit à travers Tik Tok.” Dans ce réseau social, vous pouvez générer un impact positif impressionnant. Il y a du contenu éducatif de qualité brutale, pas seulement du divertissement, bien qu’il y ait ceux qui ne le savent pas », dit-il.

En ce qui concerne le système éducatif, qui elle a tendance à abuser de tout ce qu’elle ne recommande pas d’apprendre l’anglais, comme mémoriser des verbes irréguliers sans les intérioriser, fait en sorte qu’il se trouve que la plupart des Espagnols qu’il rencontre avec un anglais spectaculaire ont une histoire similaire à la sienne. “Ils ont appris par pur intérêt et de manière presque autodidacte. C’est la clé de l’enseignement de l’anglais : amener l’anglais dans le domaine de l’étudiant et éveiller son intérêt à travers ce qu’il aime”, Expliquer.

De plus, il pense que parler anglais et jouer la comédie y sont pour beaucoup. Par conséquent, il pense que si les professeurs d’anglais le réalisaient, les cours seraient beaucoup plus amusants et attrayants pour les étudiants. “Écrire est important, mais parler est fondamental.”

Tu veux apprendre l’anglais?

María recommande à tous ceux qui veulent faire le pas que déchargez le sac à dos des peurs en emmenant la langue dans votre domaine en l’adaptant à ce que vous aimez. “J’ai eu une fois un élève qui aimait le football. Qu’avons-nous fait dans nos cours ? Analyser des interviews en anglais de ses joueurs préférés. Bien sûr il y a des parties où il faut s’enfoncer les coudes, mais toujours avec cette perspective”, argumente-t-il.

Pour ceux qui n’osent pas apprendre par eux-mêmes, María a deux cours disponibles sur son site Web et en a un autre au four. Il a l’un des verbes à particule redoutés, même la grammaire ou les temps verbaux. Vous pouvez les faire à votre rythme et de n’importe où dans le monde, sans aucun délai.

Concernant les autres langues, comme le français, le traducteur reconnaît que n’exclut pas d’ouvrir un autre compte Instagram où il propose des “trucs” d’y faire face, puisque de nombreux adeptes le demandent.

Pourriez-vous donner une petite astuce aux lecteurs d’EL ESPAÑOL à Malaga qui sont arrivés au terme de cette interview ?

Bien sûr! Je vais vous donner plusieurs manières de répondre au type Comment allez-vous ? en anglais. J’oserais dire que la plupart d’entre nous utilisent toujours le type I’m fine, merci pour la vie. Que c’est bien! Mais donnons-lui un peu de vie. A partir de maintenant, ils peuvent utiliser : Pas trop minable, je ne peux pas me plaindre, je vais plutôt bien, ça ne pourrait pas être mieux !

Maintenant, il n’y a aucune excuse pour commencer. Truquito !

