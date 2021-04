Le trafic de recherche de Joe Rogan a chuté de 40% depuis le début de son exclusivité Spotify

Joe Rogan perd-il de sa pertinence suite à son contrat de podcast exclusif avec Spotify? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, bien que les données sur le trafic de recherche de Google indiquent maintenant une sérieuse baisse de l’intérêt général depuis le début de l’accord.

Joe Rogan aurait reçu un beau paiement de 100 millions de dollars pour avoir signé son contrat de podcast exclusif avec Spotify. Mais cet accord, qui a déplacé tous les épisodes sur la plate-forme Spotify, peut nuire à l’influence globale du podcasteur / comédien.

Spotify n’a divulgué aucune donnée d’auditeur sur The Joe Rogan Experience, il a donc été impossible de déterminer si les abonnés ont chuté (ou augmenté) après le passage à la plate-forme de streaming. Pour l’anecdote, de nombreux fans de Rogan ont publiquement juré de quitter le podcast après le changement, en particulier après que les épisodes ont cessé d’apparaître sur YouTube – et les épisodes plus anciens ont été effacés de la plate-forme vidéo (d’ailleurs, Spotify a également supprimé 42 épisodes de Joe Rogan Experience avant la transition, un mouvement qui peut également avoir nui à l’intérêt général du public).

D’autres ont simplement déclaré qu’ils n’écoutaient plus Rogan – mais encore une fois, il a été difficile de tirer des conclusions.

Mais maintenant, il y a un peu de données suggérant que l’intérêt général pour Rogan a diminué depuis son changement exclusif de Spotify. Selon les données de trafic de recherche de Google Trends, les recherches sur “ Joe Rogan ”, y compris les recherches associées telles que “ podcast Joe Rogan ” ou “ Joe Rogan MMA ”, ont chuté d’environ 40% depuis que Spotify a annoncé son accord l’année dernière.

Spotify a annoncé son accord avec Rogan en mai 2020, mais Rogan n’a commencé à enregistrer exclusivement pour la plate-forme que le 1er septembre. Au 1er décembre, les épisodes n’étaient disponibles que sur Spotify, et les épisodes sur YouTube et d’autres plates-formes de streaming ont également été supprimés. Après ce point, les volumes de recherche Google ont connu une baisse prolongée.

Au cours des six mois précédant le lancement exclusif de l’émission le 1er décembre, les données de Google Trends montrent un index de recherche moyen pour «Joe Rogan» de 57,9. Après la semaine du 1er décembre et en 2021, cette valeur d’indice est tombée à 34,6, ce qui constitue une baisse de 40,2% du volume de recherche.

Cela suggère que les épisodes de Rogan n’attirent plus autant d’attention maintenant qu’ils sont contenus dans la plate-forme Spotify. Mais ce n’est pas un problème de paywall: Spotify ne limite pas l’expérience Joe Rogan aux abonnés Premium, ce qui suggère d’autres raisons de l’impact réduit. Une différence majeure pourrait être YouTube, qui est très viral, plus ouvert et plus facile à utiliser que Spotify – sans parler de son intégration étroite dans la recherche Google elle-même.

De nombreux adeptes de Rogan se sont plaints de l’abandon de YouTube, et ces plaintes ont été remarquées. Sentant un compromis de fonctionnalité majeur, Rogan a exigé que Spotify intègre la vidéo dans sa plate-forme pour promouvoir le partage viral de ses émissions. L’idée s’est avérée juste après qu’Elon Musk a fumé lors d’une interview de Rogan le 11 février, bien que l’expérience vidéo de Spotify soit encore au mieux maladroite.

Mais peut-être que les choses s’améliorent. En mars dernier, Rogan a déclaré que Spotify «ralentissait sa mise en place», mais a noté que les commentaires ne feront probablement plus jamais partie de son émission.

«Ce n’est pas aussi simple que cela aurait dû l’être lors de notre première transition en décembre, mais [Spotify] n’était tout simplement pas prêt pour le volume », a expliqué Rogan. «Ils n’avaient jamais eu de spectacle – tout d’abord, ils ont créé une vidéo à cause de la conversation que nous avons eue à propos de ce podcast. Ils voulaient que le podcast soit uniquement audio, et mon responsable m’a dit: “ Pensez au moment Elon Musk où Elon Musk fumait de l’herbe. ” C’est un moment viral qui n’arrive qu’avec la vidéo. »

Au-delà de cela, Spotify n’a pas intégré de commentaires dans sa plate-forme de podcast – et peut-être jamais. “C’est là que YouTube brille sur tous les forums, c’est qu’ils ont cette section de commentaires, et je pense que Spotify doit le reconnaître”, a déclaré Rogan. «Et j’ai essayé de leur parler de cela, et il y a eu des discussions sur la mise en ligne de commentaires – mais l’une des choses qu’ils ont dites est: ‘Si nous mettons des commentaires sur un podcast, nous devons les mettre sur tous les podcasts.’ Mais je vais, ‘pourquoi? Mettez-les simplement sur le mien, mettez-les simplement sur le mien. ”