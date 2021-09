Le trafic de Twitch chute après le boycott des campagnes de harcèlement

Photo : Martin Bureau (.)

Hier, des milliers de streamers ont abandonné Twitch pendant 24 heures pour protester contre sa facilitation continue de campagnes de harcèlement connues sous le nom de raids haineux. Bien que la plate-forme de streaming appartenant à Amazon n’ait pas encore mis en œuvre les modifications proposées au système de raid controversé, il est clair que ce que certains ont précédemment qualifié de petit mouvement a eu un impact important, coûtant potentiellement à Twitch environ 22% de son trafic simultané de pointe pour la journée.

Ce nombre provient de TwitchTracker qui fournit des données externes sur les métriques de la plate-forme, telles que le nombre de personnes en streaming et celles qui regardent. Alors que Twitch culmine normalement à 4,5 millions de téléspectateurs simultanés un jour donné, mercredi, il se situait à environ 3,5 millions à la place. Cette baisse est survenue alors que le nombre de créateurs de contenu diffusés en continu sur la plate-forme a chuté de plus de 10 000 alors qu’ils se ralliaient au hashtag #ADayOffTwitch.

Les estimations de la société de données GameSight Analytics ont également montré une baisse par rapport au mercredi précédent. Selon elle, il y avait 897 745 chaînes en streaming mercredi dernier, le 25 août. Cela a entraîné 2,415 millions d’heures de streaming et 65,167 millions d’heures de visionnage. Hier, ces chiffres sont tombés à 834 107 chaînes au total, 2,201 millions d’heures de streaming et 54,877 millions d’heures de visionnage. Cela représente environ 16 % d’heures de contenu en moins créées et consommées dans l’ensemble. Le hashtag a également eu une tendance sur Twitter tout au long de la journée avec plus de 100 000 mentions.

“Nous soutenons les droits de nos streamers à s’exprimer et à attirer l’attention sur des problèmes importants dans l’ensemble de notre service”, a déclaré un porte-parole de Twitch dans une déclaration à Eurogamer. « Personne ne devrait avoir à subir d’attaques malveillantes et haineuses en fonction de qui il est ou de ce qu’il représente et nous travaillons dur pour améliorer la détection d’évasion d’interdiction au niveau de la chaîne et des améliorations de compte supplémentaires pour aider à faire de Twitch un endroit plus sûr pour les créateurs. »

#ADayOffTwitch est né de la frustration croissante suscitée par la réticence de Twitch à réprimer plus strictement le harcèlement et le fanatisme sur la plate-forme. À la lumière du nombre croissant de raids haineux ciblant les streamers marginalisés et les streamers de couleur dans lesquels des robots spamment des canaux avec du vitriol et des insultes, les créateurs de contenu ont commencé à créer des guides pratiques pour aider les victimes et à faire appel à Twitch pour réviser la fonction de raid.

#TwitchDoBetter, un hashtag créé par le streamer Rek It, Raven ! a pris de l’ampleur tout au long du mois d’août autour d’un tweet de 2018 de Twitch disant aux gens de le tenir responsable. À la lumière de la dernière vague de critiques, la plate-forme de streaming a déployé des filtres de chat améliorés et a annoncé des plans pour un meilleur système de détection d’évasion d’interdiction dans le futur. Mais les streamers veulent une action plus rapide et plus décisive, qui a abouti à des plans pour un boycott du 1er septembre organisé par Raven, les autres streamers LuciaEverblack et ShineyPen, et d’autres.

“Je pense que nous devons normaliser notre capacité à vraiment changer nous-mêmes”, a déclaré Raven à Wired après la manifestation d’hier. Le streamer a déclaré qu’au moins au début, la panne d’électricité d’une journée et les campagnes sur les réseaux sociaux qui l’accompagnent semblent faire bouger les choses. « Les gens en parlent partout dans le monde. Nous avons créé un sentiment de solidarité. Twitch a répondu et m’a rencontré.

Les plateformes de médias sociaux ont été critiquées dans tous les domaines pour avoir facilité la propagation de la désinformation, des discours de haine et du harcèlement, mais Twitch a fait l’objet d’un examen particulier pour savoir comment il profite directement des créateurs de contenu qu’il fait peu pour protéger. La plate-forme de streaming prend une énorme réduction de 50% de leurs revenus d’abonnement par défaut, un fait que les plates-formes rivales sur Facebook et YouTube ont essayé de tirer parti en proposant de meilleures offres en échange de streamers qui quittent le navire.

Et dans certains cas, ça marche. Cette semaine encore, DrLupo et TimTheTatMan ont annoncé qu’ils quittaient Twitch pour YouTube. Le journaliste du Washington Post, Nathan Grayson, a noté sur Twitter que jusqu’à présent, les résultats étaient mitigés. Alors que DrLupo a connu une légère baisse de son audience moyenne, l’audience de TimTheTatMan a grimpé à plus de 100 000 concurrents pour son premier jet sur la plate-forme de Google.

Mais le mélange pourrait suffire à convaincre d’autres streamers de tenter leur chance en dehors de Twitch, au moins les grands avec un public intégré qui peut aider à ouvrir d’autres voies vers le succès. Et en attendant, cela pourrait aider à faire pression sur Twitch pour qu’il soit plus réactif aux demandes des créateurs de contenu qui sont restés.