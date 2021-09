Le trafic décroche à nouveau l’or avant une interruption de 20 ans

Alors que le piano faisait son entrée sur « Something New » en même temps que l’une des voix les plus distinctives du rock, Trafic étaient de retour dans le palmarès des albums américains le 28 septembre 1974 avec When The Eagle Flies. Avec Steve Winwoodavec la voix et les claviers de Jim Capaldi, Chris Wood et maintenant Rosko Gee (plus le non crédité Rebop Kwaku Baah), ils décrocheraient à nouveau l’or aux États-Unis – mais ce serait leur dernier classement avec un nouveau enregistrement en studio pendant près de 20 ans.

Ce neuvième album des pacemakers britanniques du rock rassemblait une demi-douzaine de nouvelles compositions de Winwood et Capaldi, et un autre, le tout aussi impressionnant « Dream Gerrard », que Steve a écrit avec l’inimitable interprète-humoriste Vivian Stanshall, défunte du Bonzo Dog Band. Il est arrivé un peu plus d’un an et demi après l’entrée du groupe en 1973, Shoot Out At The Fantasy Factory, après quoi ils avaient sorti le Souvenir sur la route de leur concert en Allemagne cette année-là.

L’approche pratique de Blackwell

Alors que les récents efforts en studio de Traffic avaient été produits par Winwood, When The Eagle Flies était supervisé, comme le disque live, par le patron et confident de leur label Island, Chris Blackwell. Il y avait aussi une mise à jour subtile de leur son, avec l’utilisation de claviers Moog et Mellotron, et une avancée toujours plus grande dans un style jazz-rock sophistiqué. Mais, avec leur statut d’agrafes radio FM album rock intact, il n’y avait aucun signe de réduction de leur popularité américaine.

Alors que le public britannique du groupe montrait moins d’enthousiasme pour le nouvel album, ne lui accordant qu’une place éphémère dans le Top 40, Eagle est entré dans le classement américain au n ° 52 et est devenu le quatrième Top 10 LP consécutif du groupe. Billboard a qualifié l’album de “super retour”.

Il a atteint le n ° 9 en 27 semaines, devenant l’or en novembre, mais après une tournée promotionnelle aux États-Unis à l’automne, Traffic l’a appelé un jour. Ils ont été commémorés par deux compilations en 1975, mais le nom n’a été repris par Winwood et Capaldi qu’en 1994, Far From Home.

