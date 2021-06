Le trafic Internet pollue autant que l’aviation

12/06/2021 à 11h32 CEST

La société est de plus en plus consciente de l’impact de nos actions sur l’environnement. Les déchets physiques que nous produisons, comme les plastiques ou les émissions de CO2 générées par les industries et les transports, sont les principaux responsables de la pollution de la planète. Ce dont nous ne sommes pas si conscients, c’est la pollution causée par l’empreinte digitale et que, par conséquent, internet pollue aussi.

La transformation numérique a apporté de nombreux avantages, comme la réduction de la consommation de papier, qui ont un impact positif sur la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de CO.

“Cependant, la production, l’utilisation et le transfert de données et, surtout, le stockage, provoquent plus d’émissions de CO₂ que prévu”, explique Ana Jimeno, responsable de la qualité, de l’environnement et de la prévention des risques professionnels d’ISS Espagne, qui se consacre à le secteur des espaces de travail. Ces émissions sont résumées sous le terme « empreinte carbone numérique ».

Actuellement, 60% de la population mondiale (4,66 milliards de personnes) a accès à Internet. «Chaque requête, chaque recherche, chaque fichier envoyé et chaque document stocké, exécuté des milliards de fois, est responsable d’une partie de la demande mondiale croissante d’énergie et, par conséquent, également de l’augmentation des émissions de CO₂ », explique Jimeno.

Selon Fernando Tucho, professeur à l’Université Rey Juan Carlos et créateur du blog www.ecologiaymedia.info, la consommation de produits audiovisuels est plus polluante qu’il n’y paraît. Rien qu’en 2018, le visionnage de vidéos sur Internet a généré plus de 300 tonnes de dioxyde de carbone. Son conseil au citoyen ordinaire est de télécharger des fichiers au lieu de les télécharger continuellement, de rechercher dans le texte plutôt que dans la vidéo ou d’utiliser le moteur de recherche écologique Ecosia pour compenser les émissions.

Envoyer une photo sur WhatsApp, mettre à jour le profil Facebook ou regarder des vidéos sur You Tube contribuent au réchauffement climatique plus que le public ne peut le penser. On estime que chaque email génère quatre grammes de CO2 et envoyer 65 emails équivaut à un kilomètre parcouru en voiture, selon les données de la société de conseil aux entreprises FTI Consulting basée à Washington. Ainsi, l’Union européenne insiste pour que les centres de données fassent le saut décisif vers les énergies propres et renouvelables.

Le stockage, le vrai problème

La plupart des empreintes digitales ne sont pas tant dues aux messages ou aux actions qui sont effectuées sur Internet, mais plutôt au fait qu’à un moment donné, toutes les données enregistrées et partagées sont stockées soit sur le serveur, la messagerie ou sur un appareil. d’énergie et a donc besoin d’un approvisionnement en électricité, ce qui génère de grandes quantités de CO2.

Le téléchargement de tous ces fichiers dans le cloud n’est pas non plus la meilleure option. Le cloud est un lieu réel, et il a la forme d’un immense serveur capable de stocker des millions et des millions de téraoctets d’informations provenant d’utilisateurs du monde entier ; des informations que nous n’utiliserons plus jamais.

« Les entreprises ont tendance à stocker le plus de fichiers qui ne sont souvent plus jamais consultés. D’anciens fichiers clients, une documentation obsolète qui s’accumule, des données et des données, qui non seulement ont un impact négatif sur l’environnement, mais peuvent également entraver le bon fonctionnement de l’entreprise », commente Ana Jimeno, d’ISS Espagne.

On estime que les centres de serveurs utilisent environ 30 milliards de watts pour stocker nos données, le équivalent à la production de 30 centrales nucléaires, car ces serveurs ont besoin d’énergie pour leur fonctionnement et surtout pour leur refroidissement.

L’émission de carbone de cette activité numérique est estimée à équivalent aux émissions mondiales de COdeux.

Les experts proposent aux entreprises une série de actions pour réduire cette empreinte digitale.

-Nettoyez les appareils et éliminez les documents, vidéos et images dupliqués ou non utilisés.

-Désinstaller les applications et les programmes qui ne sont pas utilisés.

-Supprimer les anciens e-mails.

-Se désinscrire des newsletters qui ne sont pas lues.

Ce sont de petites actions quotidiennes qui représentent à grande échelle une réduction significative des émissions de carbone, surtout lorsqu’il s’agit de moyennes et grandes entreprises capables de générer un grand volume d’opérations.

“Nous croyons fermement que nos actions peuvent faire la différence, commençons par prendre conscience et appliquer de petits changements”, ajoute Ana Jimeno.

