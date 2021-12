Le trafic redevient-il mauvais ? Un nouveau rapport montre une congestion accrue, mais pas les niveaux d’avant la pandémie

(Photo grand stock)

Certains jours, il peut sembler que la circulation revienne aux niveaux d’avant la pandémie dans les rues de la région de Seattle. Mais la carte de pointage du trafic mondial 2021 de Kirkland, Washington, INRIX, montre que la région et d’autres parties du pays sont encore loin d’être normales en matière de congestion.

Près de deux ans depuis le début de la crise sanitaire mondiale a renvoyé de nombreuses personnes chez elles pour faire leur travail ou en quarantaine, le travail à distance a toujours un impact sur le temps que nous passons assis dans la circulation. Les principaux employeurs de la région de Seattle, dont Amazon et Microsoft, ont à plusieurs reprises repoussé et modifié les plans concernant le retour des employés au bureau.

Mais une certaine reprise économique et un retour aux affaires comme « une sorte de normal » ont réussi à obstruer les routes plus qu’en 2020, mais pas à revenir aux niveaux de 2019.

Selon le rapport publié lundi, Seattle s’est classée 21e aux États-Unis cette année en temps perdu à cause des embouteillages à 30 heures perdues pour le conducteur moyen. INRIX, une entreprise de technologie du trafic et de données, affirme que ce temps est 59% inférieur aux niveaux d’avant COVID, mais qu’il coûte toujours 470 millions de dollars à chaque conducteur et à la ville 730 millions de dollars. La ville était classée 15e en 2020.

Le conducteur américain moyen a perdu 36 heures en raison des embouteillages en 2021, une augmentation de 10 heures par rapport à 2020, mais 63 heures en deçà des niveaux d’avant la pandémie. Chicago (104 heures), New York (102 heures) et Philadelphie (90 heures) ont perdu le plus de temps à cause des embouteillages.

Les centres-villes ont continué d’enregistrer des réductions importantes des déplacements. Seattle a connu une baisse de 36% cette année, selon INRIX, par rapport à la moyenne nationale de -22%. Des villes comme San Francisco (-49 %), Détroit (-41 %) et Washington, DC (-38 %) ont enregistré les baisses les plus importantes, tandis que des endroits comme San Antonio (-5 %), Tampa (-6 %) et Phoenix (-7%) étaient plus proches des niveaux pré-COVID.

L’INRIX a également signalé que le cyclisme récréatif s’était développé dans de nombreuses villes, mais qu’il y avait une diminution du nombre de personnes se déplaçant à vélo car les employés travaillaient à domicile ou perdaient leur emploi.

Seattle a également figuré sur la liste des 25 pires couloirs de circulation aux États-Unis. section de l’I-5 à Los Angeles en tête de liste avec 22 minutes de retard et 89 heures totales perdues, et la Californie représentait un tiers des couloirs de la liste redoutée.