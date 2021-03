Le trafic reprend dans le canal de Suez en Égypte; Navire échoué jamais remis à flot!

Avec le délogement de l’Ever Given de 400 mètres de long, pas moins de 113 navires devaient transiter par le canal de Suez dans les deux sens d’ici tôt mardi matin.

Lundi, l’expédition a repris après que des remorqueurs ont renfloué un porte-conteneurs géant – Ever Given, qui bloquait le canal de Suez depuis près d’une semaine. Selon le président de l’Autorité du canal de Suez (SCA), Osama Rabie, avec le déplacement de l’Ever Given de 400 mètres de long, pas moins de 113 navires devaient transiter par le canal de Suez dans les deux sens tôt mardi matin. Un arriéré de 422 navires pourrait être éliminé en trois à trois jours et demi, a-t-il déclaré. Le 23 mars, le navire s’était coincé en diagonale sur une section sud du canal de Suez, qui est connue pour être la route de navigation la plus courte entre l’Europe et l’Asie, selon un rapport de .. Ever Given serait inspecté pour la navigabilité dans le Grand lac amer, qui sépare deux sections du canal de Suez, selon Evergreen Line, qui loue le navire.

Après une inspection initiale, le navire était prêt pour une navigation limitée et aucun conteneur n’a été endommagé, a déclaré Rabie. Mais une deuxième enquête sera plus précise et elle montrera si elle a été affectée, a-t-il ajouté. Une source du canal a été citée dans le rapport disant que les secouristes de la SCA travaillant avec une équipe de la société néerlandaise Smit Salvage ont partiellement renfloué le navire et l’ont redressé dans le canal à l’aube lundi. Il a reculé brièvement à travers le canal après plusieurs heures, avant d’être manoeuvré librement par des remorqueurs alors que la marée changeait. Pour renflouer le porte-conteneurs de 224 000 tonnes, du sable d’environ 30 000 mètres cubes avait été dragué et pour libérer le navire, un total de 11 remorqueurs, ainsi que deux puissants remorqueurs maritimes, ont été utilisés.

Selon les responsables techniques du porte-conteneurs Bernhard Schulte Ship Management (BSM), il n’y a eu aucun rapport de pollution ou de dommage à la cargaison. Les navires qui attendaient de transiter par le canal de Suez comprennent des dizaines de vraquiers, de porte-conteneurs, de pétroliers, de navires GNL ou GPL. Dans les quatre jours, le trafic reviendrait à la normale, a déclaré Rabie. Des navires de taille similaire à l’Ever Given, qui est l’un des plus grands porte-conteneurs au monde, pourraient traverser le canal en toute sécurité. Le SCA ne changera pas sa politique d’admission de tels navires, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, les prix du pétrole ont chuté de 1% après le renflouement du navire, tandis que les actions ont augmenté pour Evergreen Marine Corp., cotée à Taiwan.On dit que près de 15% du trafic maritime mondial transite par le canal de Suez, qui est une source cruciale de recettes en devises pour l’Égypte. Le rapport indiquait que l’arrêt coûtait au canal jusqu’à 15 millions de dollars par jour. Une fois le navire bloqué, les tarifs d’expédition ont presque doublé pour les pétroliers. Le blocage dans le canal a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, menaçant des retards coûteux pour les entreprises qui sont déjà confrontées à des restrictions en cas de pandémie.

