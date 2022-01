Le trafic SMS commercial connaît une croissance à deux chiffres grâce au nouveau système

Il s’agit d’un exploit par rapport à la panne rencontrée par les clients le 8 mars 2021, lorsque le nouveau système a été appliqué par les opérateurs de télécommunications sur les instructions de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai).

Depuis la mise en œuvre d’une solution basée sur la blockchain pour éliminer les spams et les messages frauduleux, le trafic SMS commercial a connu une croissance à deux chiffres. Selon les chiffres de l’industrie, le trafic SMS commercial a atteint plus de 40 milliards par mois et le système de blockchain fonctionne correctement.

Il s’agit d’un exploit par rapport à la panne rencontrée par les clients le 8 mars 2021, lorsque le nouveau système a été appliqué par les opérateurs de télécommunications sur les instructions de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai). Ce jour-là, environ 400 millions de SMS n’avaient pas été livrés, y compris les OTP des banques.

Le nouveau système vise à lutter contre les messages non sollicités et frauduleux. Il prévoit l’enregistrement des expéditeurs, des télévendeurs, des en-têtes, des modèles de contenu, des modèles de consentement et l’enregistrement des préférences précises des abonnés. Jusqu’à présent, 2,9 lakh entreprises et sociétés de télémarketing ont rejoint le système, enregistré plus de 7,7 lakh en-têtes SMS, 94,2 lakh modèles de contenu et 50 000 modèles de consentement.

Le secteur bancaire est le plus gros contributeur au trafic SMS, envoyant près de 40 % des messages. Les autres catégories comprennent le gouvernement et les services publics, les médias et le divertissement, les actions/produits/produits dérivés, les voyages et le tourisme, et l’éducation.

Le système de blockchain ou la technologie de grand livre distribué (DLT) oblige les entreprises et les télévendeurs à se joindre à une entreprise de télécommunications à la suite d’un processus KYC. Ils doivent alors obtenir un en-tête et des modèles de registre et ne peuvent envoyer des messages que conformément à ceux-ci. Cela laisse peu de place pour transmettre des messages indésirables ou indésirables aux abonnés.

Le DLT conserve les dossiers pertinents, y compris les préférences des abonnés et le consentement spécifique qu’ils peuvent donner à une entreprise. Les informations sont cryptées et disponibles uniquement pour les opérateurs de télécommunications dans le but limité de vérifier qu’un message prévu est conforme aux souhaits de l’abonné. Un processus automatisé nettoie les messages soumis à la transmission pour supprimer ceux qui ne sont pas conformes à la réglementation ou aux souhaits de l’abonné visé.

« Trai a fait un travail louable en concevant un cadre qui tire parti de la technologie blockchain pour lutter contre le spam et la fraude. Je vois un immense potentiel dans le secteur CPaaS de l’Inde, avec une dépendance continue au canal SMS comme vecteur de communication critique pour le gouvernement et le secteur privé », a déclaré à FE Uday Reddy, CMD, Tanla Platforms. Tanla gère le trafic commercial de Vodafone Idea, BSNL, MTNL et le trafic partiel de Bharti Airtel. IBM est un autre partenaire de Bharti, tandis que Reliance Jio gère son trafic SMS commercial en interne.

La solution de Tanla est également utilisée par le gouvernement. Les plateformes Aarogya Setu et CoWin utilisent la solution Tanla pour l’envoi de SMS. Ceux-ci incluent les messages OTP, les avis liés à Covid, les messages d’enregistrement des vaccins, les messages de confirmation lors de la livraison du vaccin et les messages pour télécharger le certificat.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.