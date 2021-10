Le trafiquant de drogue de Mac Miller écope d’une peine de 17 ans de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer

Crédit photo : Nicolas Völcker / CC par 4.0

L’un des hommes inculpés dans le cadre de la mort de Mac Miller a écopé de 17 ans de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Stephen Andrew Walter plaidera coupable pour avoir fourni au rappeur les pilules d’oxycodone contenant du fentanyl, ce qui a entraîné sa mort en 2018. Selon les termes de l’accord, les procureurs renonceront à l’acte d’accusation du grand jury de Walter, lui permettant de plaider pour une seule accusation de fentanyl. Distribution.

« La nouvelle accusation supprime l’allégation de mort », confirme l’avocat de Walter. « C’est un accord de plaidoyer contraignant pour 17 ans [in prison]. Le juge l’acceptera ou la rejettera. S’il l’accepte, il n’aura pas le pouvoir de condamner davantage mon client. S’il le rejette, il n’y a pas d’accord. Walter doit comparaître à une audience le 8 novembre si le juge accepte l’accord.

« Je plaide coupable parce que je suis coupable de l’accusation et souhaite profiter des promesses énoncées dans cet accord », a déclaré Walter dans une déclaration écrite fournie au tribunal. Un autre co-accusé dans l’affaire, Cameron James Pettit, a également conclu un accord de plaidoyer – mais cet accord est actuellement scellé.

Le troisième coaccusé, Ryan Michael Reavis, sera jugé le 1er mars. Le nouvel accord indique que Walter a sciemment demandé à Reavis de livrer les pilules contenant du fentanyl à Pettit en septembre 2018. Peu de temps après, ces pilules ont été distribuées à Mac. Miller – nom légal Malcolm James McCormick.

Miller avait 26 ans lorsqu’il est décédé à son domicile le 7 septembre. Le médecin légiste et coroner du comté de Los Angeles a statué qu’un mélange légal de cocaïne, d’alcool et de fentanyl avait été trouvé dans le sang du rappeur au moment du décès. Miller a toujours été ouvert sur ses luttes contre la dépendance dans ses œuvres. Son assistant l’a trouvé inconscient et a appelé le 911.

« Il est devenu de plus en plus courant pour nous de voir des trafiquants de drogue colporter des produits pharmaceutiques contrefaits à base de fentanyl », a déclaré le procureur américain Nick Hanna dans une déclaration d’octobre 2019 lorsque le trio a été inculpé. « Ces accusés auraient continué à vendre des stupéfiants après la mort de M. McCormick en pleine connaissance des risques que leurs produits représentaient pour la vie humaine. »