Le trafiquant de drogue de Malaga qui adore Tony Montana

02/11/2021 à 11:57 CET

La plupart des réunions importantes que Godfried avait avec ses associés se tenaient chez lui, un spectaculaire et isolé chalet à Mijas avec quelques mesures de sécurité qui a obligé les enquêteurs à garder leurs distances avec leurs murs jusqu’au jour des arrestations. Un bunker avec une piscine à débordement et une demi-douzaine de caméras sur le périmètre qui étaient contrôlées depuis un moniteur installé dans la cuisine. Mais ce qui attirait le plus l’attention, c’était au cœur de la maison. Au-dessus de la cheminée du salon, l’autel de toute maison, rose une peinture avec l’image puissante de Tony Montana avec le bras en écharpe et l’arme avec laquelle il s’apprête à tuer Mel Bernstein, le flic corrompu.

La personnalité et la façon de travailler de Godfried n’ont rien à voir avec celle du personnage imprévisible auquel Al Pacino met son visage et son âme dans « The Price of Power » (Brian De Palma, 1983), mais prudence et ambition allaient de pair. Aux manières exquises, ce Hollandais il a dormi avec une arme chargée dans le tiroir de la table de chevet. Et d’après le volume de drogue qui semblait bouger, il s’est sûrement murmuré une fois la devise que Scarface portait sur la statue à côté de laquelle il a été abattu : Le monde est à vous.

Image semblable à celle qui a fait l’objet de l’enquête sur une peinture au-dessus de la cheminée de sa maison à Mijas. |

Loin d’être un chameau venu de plus en plus sur la Costa del Sol, l’élite anti-drogue définit cette tulipe de 54 ans comme un narco « très top ». Un profil parfait pour expliquer pourquoi le crime organisé aux Pays-Bas domine une grande partie de la cocaïne qui se déplace le long de la côte de Malaga, en Espagne et dans le reste de l’Europe. Avec des antécédents de trafic de drogue dans notre pays dans les années 90 et plus récemment aux Pays-Bas pour des problèmes liés à la coca et au speed, les enquêtes estiment que Godfried s’est installé dans le sud de l’Espagne entre 2017 et 2018, mais ce n’est qu’en 2019 que le travail de renseignement a autorisé la Greco-Costa del Sol de la Police nationale, le parquet antidrogue de Campo de Gibraltar et le tribunal d’instruction 4 de La Línea de la Concepción, en collaboration avec El Greco Galicia et le groupe 50 de l’Udyco Central, à mettre votre nom sur la table.

Une information sur les intentions d’un groupe d’utiliser un voilier amarré dans la marina de Linense pour prendre d’assaut l’Atlantique pour retour en Europe au sommet de La cocaïne a progressivement mis les enquêteurs sur la piste du Néerlandais et de ses deux inséparables collaborateurs, un Turc Hollandais et un Suédois. Le premier, qui vivait confortablement sur la première ligne de la promenade de Fuengirola, est une vieille connaissance de l’Audiencia Nacional pour ses liens avec le crime organisé néerlandais et la deuxième tête pensante du groupe. Le troisième membre résidait également à Mijas et était le machaca, un hypermusculat qui était utilisé pour tout. Propriétaire de nombreux trophées qui commémorent son passé de bodybuilder de compétition, il était chargé de servir de médiateur avec l’équipage du voilier, de prendre et de ramener l’argent, de servir de navette pour ses patrons… S’il ne travaillait pas, il jouait au golf avec un handicap que de nombreux membres du club aimeraient déjà.

Aucune activité connue dans notre pays, Godfried a vécu comme un dieu au cœur de la Costa del Sol. Toujours en forme, il pourrait aussi bien se déplacer dans une Bentley, une Mercedes ou une Audi, qu’il a surpris avec une simple moto 125cc. Elle portait des vêtements décontractés coûteux et s’encourageait parfois avec des chaussures noires à bout blanc. Il allait et venait avec sa très jeune petite amie et il adorait visiter le casino de Torrequebrada, où il brûlait beaucoup d’argent aux jeux de cartes.

Son autre vie était le pont aérien. Une liste de contacts exceptionnelle l’a fait voler entre son Amsterdam natale, Barcelone et la Costa del Sol, mais ses rendez-vous clés ont eu lieu en Colombie. Accompagné d’un de ses assistants, sa destination était l’aéroport El Dorado de Bogotá, au cœur du pays, où ils sont restés quelques semaines dans le corps d’un roi et ont rencontré leurs fournisseurs, certains d’entre eux sur le radar de la DEA et considérés comme extradables par les autorités américaines. Là, l’accord aurait été conclu pour charger le Goldwasser avec 2 700 kilos de cocaïne à un point pas trop loin de l’île de Grenade, d’où il a mis le cap sur l’Europe avec deux membres d’équipage, l’un d’origine caribéenne et l’autre latino-américain. Dans une décision suicidaire pour eux et mettant en danger une marchandise évaluée à plus de 100 millions d’euros, ils ont traversé l’ouragan Sam (catégorie 4) bordant sa zone la plus dangereuse pour éviter une éventuelle action policière. Les enquêteurs ont cherché un port sûr et ont pensé à la pire destination pour le Goldwasser, dont ils pensent qu’une partie de la cargaison allait en Galice. Cependant, le 8 octobre, ils ont localisé le voilier en parfait état et l’ont embarqué au large des Açores avec l’aide d’un navire de surveillance douanière.

Une partie de la cache située sur le voilier GoldWasser. | CE

Presque simultanément, Godfried et son peuple ont été arrêtés à Mijas et Fuengirola. Le patron était intercepté en plein jour lorsqu’il circulait le long de l’avenue de las Gaviotas dans cette dernière commune. Malgré les preuves accablantes contre lui, il a poliment démenti avoir un quelconque lien avec les près de trois tonnes de cocaïne retrouvées sur le voilier, la plus grosse cache de poudre blanche interceptée sur ce type de navire à ce jour.