Le train Atalante passe par Berne

22/11/2021 à 21h00 CET

Les options du ‘Brigade des stupéfiants‘ dans la Champions passer pour gagner ce mardi soir en Suisse contre un Jeune Garçons qui est passé du plus au moins dans la compétition continentale maximale.

L’équipe italienne est troisième, à deux points du Manchester Uni et le Villarréal. L’équipe de Bergame n’a remporté qu’une seule victoire dans cette édition de la plus haute compétition européenne et c’était justement contre les Young Boys (le 29 septembre, 1-0).

Les pupilles de Gian Piero Gasperini Ils arrivent dans une ligne ascendante après avoir enchaîné cinq matchs, avec trois victoires, sans perdre dans le Une série. Ce samedi, ils ont battu 5-2 à Spezia avec des doublets de Pasalique et Muriel.

Les files d’attente probables

Jeunes garçons: Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, U. García; Mambimbi, Aebischer, Sierro, Ngamaleu ; Elia et Siebatcheu.

Atalante: Musso; Toloi, Demiral, Palomino ; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle ; ilicique, pasalique ; Zapata.