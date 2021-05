Le train de l’Europe passe par Séville

05/10/2021 à 06h30 CEST

SF

Le Betis et Grenade clôturent la trente-cinquième journée de LaLiga avec un duel andalou auquel les deux arrivent avec le même but entre les sourcils, se qualifient pour une compétition européenne, un but que les Verdiblancos se rapprochent, obligés de gagner après six nuls consécutifs, contre un équipe de Grenade qui accélère ses options européennes.

Le Betis chilien Manuel Pellegrini, septième à 5 points de la cinquième, la Real Sociedad, et un de la sixième, Villarreal, est conscient, comme l’a prévenu son entraîneur, qu’il ne peut plus manquer de faire sienne ses aspirations à jouer en Europe, continuer dans la lutte pour la cinquième place et éloigner ses poursuivants, y compris Grenade. Pour cela, Pellegrini ne pourra pas compter sur Mandi ni avec Fekir, au-delà Montoya Oui Camarasa.

Pendant ce temps, Grenade visite Villamarín, sans Soldat, Kenedy, Mile, Vallejo, Neva ni Luxuriant, sachant également qu’il ne vaut la peine que de gagner pour ne pas rater son dernier train européen et conserver de réelles options de répéter son classement historique de l’année écoulée pour l’Europe par Diego Martinez.