Le train de mise à jour Android 12 de Samsung arrive dans la station de milieu de gamme avec les versions Galaxy A52 et S10 Lite

Samsung a fait du très bon travail avec le déploiement des mises à jour Android 12. One UI 4 a déjà atterri sur une poignée de téléphones phares de Samsung, y compris la série Galaxy S21, le Note20, et ses derniers pliables, le Z Flip3 et le Z Fold 3. Alors que 2022 commence, il commence également à arriver sur une poignée. des appareils milieu de gamme. Les dernières mises à jour One UI 4 arrivent maintenant dans certaines régions pour les Galaxy A52, S10 Lite et Exynos S20 FE afin que vous puissiez commencer 2022 du bon pied.

Comme repéré par SamMobile, les utilisateurs de Galaxy A52 et Galaxy S20 FE en Russie reçoivent désormais leurs mises à jour stables One UI 4 respectives, avec les versions de firmware A525FXXU4BUL8 et G780FXXS8DUL6, respectivement. Pendant ce temps, les utilisateurs de Galaxy S10 Lite en Espagne obtiennent également un nouveau logiciel, avec la version de firmware G770FXS6FULA. Non seulement cette nouvelle mise à jour inclut une bosse sur Android 12, mais elle est également accompagnée d’un tas d’ajouts intéressants de Samsung, y compris la propre interprétation de la société sur le thème dynamique de style Material You.

Le Galaxy A52 était l’un des meilleurs appareils de milieu de gamme de Samsung à partir de 2021, arborant un chipset Snapdragon 720G capable et un écran 120 Hz avec un prix inférieur à 500 $. Le Galaxy S10 Lite a été lancé en tant que version moins chère du Galaxy S10, avec un écran plus grand et un prix inférieur. Le Galaxy S20 FE, bien sûr, n’a pas besoin d’être présenté, ayant été l’un des meilleurs téléphones de 2020. Samsung a finalement lancé son successeur plus tôt cette semaine, parfaitement synchronisé avec une mise à jour pour ce modèle spécifique. Tous les trois bénéficieront considérablement d’un passage à Android 12 – à condition, bien sûr, que le déploiement se déroule sans heurts.

Si vous vivez en Russie ou en Espagne et possédez l’un de ces trois téléphones, vous pouvez télécharger la mise à jour dès maintenant. Nous n’avons pas encore d’informations concernant ce nouveau logiciel sur d’autres marchés, mais comme c’est généralement le cas, il devrait atterrir sur votre appareil dans les prochains jours ou semaines.

