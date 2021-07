Le train de sauce de l’UE : les cadeaux et avantages bizarres des députés européens dévoilés dans un rapport accablant | Politique | Nouvelles

in

D’une allocation de dépenses à un parachute doré, ce n’est un secret pour personne, il y a de nombreux avantages à être un législateur européen. Chaque membre du Parlement européen touche le même salaire brut, quel que soit le nombre d’années de mandat – et ce montant est de 8 995,39 € (7 695,32 £) par mois au 1er juillet 2020. Après impôts et assurance, le total mensuel des terres à 7 011,74 € (5 997,25 £).

Cependant, pour la plupart des députés européens, il y a une taxation supplémentaire à partir d’ici, car de nombreux États membres exigent que leurs législateurs européens paient une taxe nationale supplémentaire, de sorte que le montant net final dépend du pays d’origine du député européen et de sa politique fiscale.

En comparant les salaires aux législateurs nationaux, à partir de 2020, le salaire annuel des députés britanniques avant impôts était d’environ 6 827 £ (7 980 €) par mois.

Pour gérer les frais de bureau dans leur circonscription, y compris les ordinateurs, les téléphones, l’organisation de conférences ainsi que le loyer et les fournitures de bureau, une allocation de dépenses générales de 4 513 € (3 859,90 £) est budgétisée par mois.

Cette cagnotte est très controversée car la somme peut être déposée directement sur les comptes bancaires personnels des députés européens – et ils ne sont pas tenus de divulguer comment l’argent a été dépensé.

Alors que les députés européens doivent soumettre des factures pour se faire rembourser leurs frais de voyage, l’indemnité de frais généraux n’est soumise à aucun contrôle ni surveillance.

Dans un rapport intitulé “Questors’ Casebooks: Insight into bizarreries for any new-inted MEPs”, le Dr Lee Rotherham, ancien directeur des projets spéciaux de Vote Leave, a révélé qu’il existe plusieurs autres cadeaux et avantages que les 705 membres du Parlement européen peuvent prendre plaisir.

Il a écrit : « Les députés européens ont une allocation de 5 000 € (4 276,58 £) pour apprendre une langue.

“Les cinq principaux peuvent être enseignés au sein du Parlement européen lui-même, à 40 € (34,22 £) de l’heure, ce qui signifie qu’un député européen devrait être assez fluide après 125 heures.

“Ils ont encore 1 500 € (1 283,34 £) pour apprendre à utiliser un ordinateur.”

Il a poursuivi: “Les députés européens ont bénéficié d’un traitement spécial pendant une période de contrôle accru des passagers dans les aéroports français.

“Une voie rapide spéciale a été mise en place à l’aéroport de Strasbourg uniquement pour les personnes travaillant au sein des institutions européennes, et les députés européens ont même pu éviter cette file d’attente.

“Au passage, il convient de noter que la voie était anonymement intitulée” Passagers avec assistance “, vraisemblablement pour empêcher les files d’attente en colère de s’y attaquer.

« Il existe également 36 « activités d’apprentissage » (également appelées cours ou coaching) que les députés européens peuvent suivre et auxquelles le personnel peut également participer. formation aux médias sociaux », « négociation et conciliation législative » et « surveillance des élections ».

« Ils poursuivent : « De plus, des cours pratiques sont proposés pour aider les nouveaux membres à comprendre le labyrinthe des droits financiers et sociaux, des règles internes et du code de conduite des membres » – un aveu sur les défauts fondamentaux de l’UE elle-même. »

Parmi leurs avantages, les députés européens obtiennent des cartes de train gratuites pour voyager n’importe où en Belgique et des réductions pour certains voyages interurbains, a noté l’expert politique.

Il y aurait également une banque centrale de plus de 100 chercheurs employés collectivement pour tous les députés européens.

M. Rotherham a ajouté: “Leur production comprend 250” réponses modèles “à des questions délicates du public.”

En 2016, une nouvelle règle a été introduite pour empêcher les députés européens de recevoir des cadeaux « en échange d’un comportement spécifique dans le cadre du travail parlementaire du député ».

Deux ans plus tard, les députés européens d’un groupe parlementaire fondé par la leader populiste française Marine Le Pen ont été invités à rembourser près de 500 000 £ (584 000 €) dépensés en champagne, cadeaux et dîners cinq étoiles.

Des membres du parti Europe des Nations et des Libertés (ENF) ont été accusés d’avoir facturé de manière injustifiée 481 033 £ (544 400 €) de dépenses, a constaté la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.

Cette année-là, les députés ont facturé à l’UE plus de 230 bouteilles de champagne, fixé des repas gastronomiques à plus de 353 £ (400 €) par personne et des cadeaux de Noël coûteux pour les employés.

Des irrégularités dans les dépenses des députés européens ont également été constatées sur le budget 2017, et elles ont été estimées à plus de 58 781 £ (66 400 €).