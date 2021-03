Le train des barrages passe par Montilivi

28/03/2021 à 08h00 CEST

Carles Rosell

Immergé dans une irrégularité permanente, sur un chemin marqué par des courbes, le point de lumière est arrivé vendredi de la semaine dernière, avec une victoire aussi disputée que précieuse à Gran Canaria. Gérone veut que les 1-2 récoltés à Las Palmas deviennent un tournant pour, une fois pour toutes, tracer une ligne droite et ascendante. L’objectif n’est autre que de décrocher la sixième place souhaitée. Il est encore loin, mais pas tant s’il gagne un Albacete dans le besoin qui veut aussi que les trois points échappent à la relégation.

Bonnes et mauvaises nouvelles pour Francisco. Le pain quotidien pour le coach, habitué à devoir composer avec l’improvisation lors de la fabrication du onze et des convocations. Récupère à Stuani, Cristoforo Oui Monchu, les trois absents le dernier jour. Mais il perd des pièces importantes. Surtout en défense. Deux des trois centres de l’équipe rateront le match en raison d’une suspension. Ça ne sera pas Santi bon, expulsé à Las Palmas, ni Bernard, avec cinq jaunes dans son casier privé.

Précisément, quand Francisco Il lui avait donné de retoucher son dessin habituel et de peupler l’axe défensif d’hommes. Contre Almería, Lugo et Las Palmas, il a joué avec trois derrière. Il a seulement Juanpe Ramirez, ce qui ouvre un éventail de possibilités. Maintenez ce même schéma et déplacez deux joueurs, ou déplacez-en un seul et changez également de tactique, revenant en 4-4-2 ou 4-4-3. Le casting des candidats est clair: les latéraux comme Le crâne Oui Antonio Luna, un pivot comme Gérard Gumbau ou le jeune défenseur Arnau Martinez, encore jeune mais qui a déjà fait ses débuts avec la première équipe. Ce ne sera pas non plus Yoel Bárcenas, concentré avec la sélection du Panama.

Albacete, qui n’a jamais gagné à Montilivi, a les absences du sanctionné Jean Jules Mvondo et de Pape Diamanka, prêté par Gérone et dont le contrat l’empêche d’affronter les Catalans. La principale nouveauté est la présence du Gorosito central, absent le mois dernier en raison d’une gêne musculaire.

Alignements probables:

Gérone: Juan Carlos, Couto, Calavera, Juanpe, Aday ou Franquesa, Gumbau, Terrats, Monchu, Samu Sáiz, Sylla et Stuani

Albacete: Tomeu Nadal, Carlos Isaac, Boyomo, Kecojevic, Fran García, Álvaro Jiménez, Eddy Silvestre, Dani Torres, Cedric, Álvaro Peña et Ortuño.

Stade: Montilivi

Heure: 16.00 H

Arbitre: Gálvez Rascón (de Madrid).