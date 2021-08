Le train Mugen arrivera exclusivement à Funimation – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Funimation a annoncé que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) sera ajouté le 13 août exclusivement à son catalogue en Amérique latine. La production d’Ufotable sera disponible dans une version sous-titrée, ainsi que doublée en espagnol, latin et portugais.

Voici une capture d’écran du tweet original publié par le compte officiel de Funimation Latin America, qui a été supprimé sans explication quelques minutes plus tard.

Aniplex of America fournit le synopsis officiel suivant pour le film :

” Tomber à jamais dans un sommeil sans fin…

Tanjiro et le groupe ont terminé leur formation de rééducation au Butterfly Mansion et arrivent pour leur prochaine mission dans le train Mugen, où plus de 40 personnes ont disparu en un rien de temps.

Anjiro et Nezuko, ainsi que Zenitsu et Inosuke, font équipe avec l’un des épéistes les plus puissants du Corps des chasseurs de démons, Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme, pour affronter le démon à bord du train Mugen en route vers le désespoir.

Source : CinéPremière