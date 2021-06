Le train patrimonial à voie étroite des chemins de fer indiens au Gujarat fait un essai avec l’autocar AC Vista Dome

Le tarif de l’autocar touristique n’a pas encore été décidé. (Express Photo)

Le service de train patrimonial à voie étroite Billimora-Vaghai d’Indian Railways, vieux de 107 ans, a récemment effectué son premier essai avec un autocar à dôme AC vista attaché. En décembre 2020, le train qui relie Billimora à Navsari et Vaghai à Dangs, dans le sud du Gujarat, a été mis au rebut par la zone ferroviaire occidentale (plus tard, la décision a été révoquée), selon un rapport d’IE. Piyush Goyal, président du ministère des Chemins de fer, a approuvé le 10 décembre 2020 la proposition de mettre au rebut les services des 11 « embranchements non rentables » de Western Railways ainsi que des sections à voie étroite, dont trois de l’État du Gujarat, dont le train Billimora-Vaghai. Le service de train patrimonial a été lancé par la dynastie Gaekwad de l’État princier de Baroda en 1913.

Mercredi, le tour d’essai a été effectué par une équipe comprenant le directeur divisionnaire des chemins de fer de Western Railway Sanjay Sharma, l’ingénieur divisionnaire principal Kailash Meena, le directeur d’exploitation divisionnaire principal Sanjay Neelam ainsi que l’ingénieur mécanique divisionnaire PU Upadhyay ainsi que d’autres responsables des chemins de fer de Valsad et Vaghai. .

Selon des sources citées dans le rapport, le train reprendrait son service une fois que la situation du Covid s’améliorerait. Ils ont en outre déclaré que l’autocar touristique ne serait ajouté au train que les samedis et dimanches. D’autres autocars de ce type seraient ajoutés après avoir vu la fréquentation et les revenus, ont-ils ajouté. Le train du patrimoine offrira deux services sur le trajet de 65 km entre Billimora et Vaghai quotidiennement avec 10 gares. Un voyage en train durerait trois heures et 35 minutes.

Le chef de gare de la gare de Vaghai, Sachin Davli, a été cité dans le rapport disant que l’essai du train patrimonial à moteur diesel avec le nouvel autocar touristique à dôme vista a été un succès. Comme la situation de Covid doit s’améliorer, il est actuellement difficile de dire quand le service commencera, a-t-il déclaré.

Le tarif de l’autocar touristique n’a pas encore été décidé, a-t-il déclaré, mentionnant en outre que le tarif de l’autocar général était de 20 Rs. L’autocar AC vista dôme a un total de 22 sièges et il proposera également des services de cafétéria. L’autocar de tourisme dispose également de toilettes et de toilettes occidentales.

