Le train routier Bis peut transporter 500 tonnes de terre | Moteur

Est-ce un camion en forme de train ou un train en forme de camion? Son nom technique est le train routier, et le voir en mouvement est assez spectaculaire.

Les grands travaux d’ingénierie nécessitent l’utilisation de machines qui coûtent beaucoup d’argent. Même s’il est loué, au lieu de l’acquérir.

Dans de nombreux cas, il est nécessaire déplacer d’énormes quantités de terre des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et charger un camion pour le transporter coûte des milliers de dollars, sans parler du temps que cela implique, si vous devez faire des dizaines de voyages.

Pour ces cas, le soi-disant trains routiers: d’énormes camions capables de transporter plusieurs remorques accrochées comme s’il s’agissait de wagons de train. Ils sont très difficiles à voir sur la route, c’est pourquoi cette vidéo est si spectaculaire:

est train routier appartient à la société australienne BIS, qui travaille dans la construction depuis plus de 100 ans, étant la société leader en Australie et en Indonésie.

BIS a réussi à enchaîner quatre énormes remorques tirées par un seul camion, qui ensemble ne portent rien de moins que 500000 Kilos de terre en un seul voyage.

Les calculs nous indiquent qu’avec ce système, il faut quatre fois moins pour terminer le travail que si le camion simple remorque traditionnel était utilisé.

Et non seulement le temps est réduit, mais aussi le coût: le coût d’affrètement d’un train routier est inférieur à quatre camions distincts.

La seule limitation que nous voyons est qu’il peut bien s’adapter aux vastes plaines australiennes où tout est plat et droit, mais il est difficile de l’utiliser dans des endroits avec des routes pleines de voitures ou de virages.

Une chose qui ressort, et que vous n’avez peut-être pas réalisé à première vue, est que entre le deuxième et le troisième wagon il y a une deuxième unité d’alimentation: un deuxième moteur qui aide à transporter les 500 tonnes de saletés et de débris que ce spectaculaire train routier est capable de charger.

Une autre particularité est que, comme on le voit dans la vidéo, l’énorme remorque est capable de décharger sa cargaison en mouvement, sans s’arrêter, grâce à son déchargement latéral.