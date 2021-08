Le traîneau règne déjà dans les 52 Super Series de Puerto Portals

Le traîneau est le nouveau leader de la semaine de voile Puerto Portals 52 SUPER SERIES et du TP52 20th Anniversary Invitational après le troisième jour de régates au cours duquel trois courses ont été disputées. Les vainqueurs des courses du jour étaient Sled lui-même, Phoenix et Provezza. Dans la régate Invitational encore, Beau Geste n’a laissé aucune marge à ses rivaux et a remporté les trois courses.

Le général de la régate a été compressé avec le Sled avec un point d’avance sur le Quantum et quatre sur le Phoenix qui ferme le podium. Mais jusqu’à Bronenosec, septième, il n’y a que huit points donc la lutte pour la victoire est toujours ouverte.

Pour comprendre l’égalité maximale qui existe dans la flotte, il suffit de voir que dans les six courses organisées à Puerto Portals, il y a eu jusqu’à cinq vainqueurs différents. Seul le traîneau a pu répéter un triomphe partiel après qu’aujourd’hui les trois manches aient eu des protagonistes différents.

Aujourd’hui le vent était ponctuel à son rendez-vous et comme María Torrijo, directrice du Comité de Course, l’avait déjà annoncé, les trois départs pouvaient être donnés pour récupérer la manche qui n’a pas pu se faire hier. Tout au long de la journée une brise d’environ 12 nœuds en moyenne a soufflé du sud-ouest et au fil de la journée, elle est montée à 15 nœuds.

La première manche de la journée a été riche en émotion dans les deux premières étapes. Alegre a profité de son bon départ pour contrôler le premier temps de la journée et atteindre la marque avec un certain avantage sur le reste qui l’a empêché de s’attirer des ennuis. Peloton a tenté d’être deuxième mais une manœuvre incorrecte avec Provezza l’a fait pénaliser dans le petit tronçon de démarquage, perdant ainsi de nombreuses positions. La première marque du jour lui a également coûté cher au deuxième tour aujourd’hui, il leur faudra donc du temps pour oublier ce passage à la bouée. Sled a passé cinquième pour cet engagement.

Mais à partir de là, il a utilisé son incroyable vitesse de poupe pour prendre la tête à la porte sous le vent. L’expérience de l’équipage de Murray Jones, qui dirige le navire à Puerto Portals en l’absence du propriétaire Takashi Okura, les a déjà conduits jusqu’à la ligne d’arrivée tandis que le reste de la flotte continue de se battre. Alegre a fait une magnifique deuxième démonstration qu’ils naviguent très solides cette semaine.

La deuxième manche est revenue aux Phoenix de la famille Plattner. Avec la barre franche de Tony Norris, le voilier est parti d’une position dominante dans la flotte et a pu maintenir ce moment jusqu’à la première poupe. Là encore, la vitesse de Sled dans les sections portantes monte en tête de la flotte, mais le bateau sud-africain n’a pas lâché le bras et a gardé le pouls des Américains pour remporter la victoire partielle dans cette cinquième manche.

Déjà dans le troisième, il a payé le côté gauche du parcours. Pour la broche est venu le Provezza de John Cutler et le meneur Ergin Imre. Il l’a fait du côté des favoris et avec un point de plus de vitesse que les autres, ce qui lui a valu d’être le dominant de la manche du début à la fin. Ce n’est que dans quelques sections du premier temps que le Phoenix l’a maintenu en tension, mais après la porte sous le vent, le voilier turc était déjà en route vers la gloire et à la poursuite de sa première victoire de 2021. De derrière, il a crevé à nouveau au start Quantum and Sled n’était pas très bien non plus. Les deux navires américains devaient aller ramasser les miettes que le reste de la flotte leur laissait pour récupérer une certaine position.

Demain, le combat pour le général 52 SUPER SERIES sera reporté car la régate TP52 20th Anniversary Invitational est prévue dans laquelle les 16 TP52 s’affronteront ensemble et les résultats de la journée ne compteront pas pour le classement général. Ce sera samedi que se tiendront deux nouvelles courses de la régate pour rencontrer le premier vainqueur de la saison 2021.