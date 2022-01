Le traitement Covid par anticorps de Bharat Serums and Vaccines dans les essais de phase 2

Les cas de Covid-19, en particulier de la variante Omicron, se sont multipliés dans le pays et le nombre d’hospitalisations pourrait augmenter.

La société biopharmaceutique Bharat Serums and Vaccines (BSV) a étendu ses installations et ses capacités de recherche et développement, ses travaux sur le développement d’anticorps Covid-19 entrant dans les essais de phase 2.

Sanjiv Navangul, MD et PDG de BSV, a déclaré que la société menait des essais de phases 1 et 2 pour l’anticorps équin pour le traitement de Covid-19. Des études montrent que le produit neutralise le virus et qu’il est nécessaire d’étendre le programme de R&D. La société travaille au recrutement de patients pour l’essai et espère l’achever dans trois à six mois. Des essais sont en cours dans 20 sites.

Les cas de Covid-19, en particulier de la variante Omicron, se sont multipliés dans le pays et le nombre d’hospitalisations pourrait augmenter. Le besoin de traitement par anticorps pourrait augmenter si les hospitalisations augmentent, et la société pourrait alors demander une autorisation d’utilisation d’urgence sur la base des essais de phase 2. La société travaille sur l’anticorps depuis un an et a constaté une neutralisation in vitro élevée, ce qui signifie que Covid-19 pourrait être traité avec l’anticorps et n’aurait besoin d’aucun autre médicament, a-t-il déclaré.

L’utilisation généralisée de stéroïdes et de Remdesivir avait provoqué une épidémie sans précédent de mucormycose ou de champignon noir dans le pays. Au cours de la deuxième vague de la pandémie, le BSV figurait parmi les plus grands fabricants d’amphotéricine B liposomale, représentant près de 70 % de la capacité d’amphotéricine du pays. Il a plus que doublé sa capacité de fabrication à 24 flacons lakh par an dans son usine d’Ambernath, dans le Maharashtra.

BSV envisage maintenant de demander des approbations réglementaires pour son amphotéricine dans l’UE, la Russie, le Brésil et d’autres pays. Cela nécessiterait un développement supplémentaire et serait réalisé à partir des installations de R&D agrandies, a déclaré Navangul. L’entreprise exporte déjà de l’amphotéricine dans 50 pays d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie du Sud-Est.

Au cours des deux dernières années, la société a vu la demande pour son portefeuille de médecine de soins intensifs augmenter et ce segment représente désormais 50 % du chiffre d’affaires de la société. Les revenus de BSV sont de l’ordre de 1 000 crores de roupies.

BSV est actif dans les domaines thérapeutiques de la santé des femmes, des soins intensifs et de la médecine d’urgence. Cela comprend la médecine de soins intensifs avec assistance vitale pour les patients gravement malades atteints de septicémie, d’infections fongiques invasives, de traumatismes, de thrombose et de produits liés aux technologies de procréation assistée et à la maternité sans risque. BSV consacre 7 à 10 % de son chiffre d’affaires à la R&D. L’installation de R&D agrandie d’Airoli, Navi Mumbai, a été inaugurée jeudi par le ministre de la Santé du Maharashtra Rajesh Tope. Le centre de R&D compte plus de 100 scientifiques.

