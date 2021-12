Le traitement par Apple de Roblox sous surveillance dans le cadre d’une enquête antitrust du DOJ

Le département américain de la Justice (DOJ) enquête sur les problèmes antitrust concernant Apple depuis 2019. Plus récemment, il a été signalé que le DOJ avait « accéléré » son enquête au milieu d’un nombre croissant de plaintes.

Maintenant, l’Information rapporte que l’un des objectifs de l’enquête antitrust du DOJ sur Apple est le traitement de Roblox par l’entreprise.

Roblox est une plate-forme de jeux en ligne et un système de création de jeux populaires dont la popularité est montée en flèche au cours des dernières années, en particulier chez les enfants. La relation entre Roblox et Apple a été mise en lumière pour la première fois plus tôt cette année dans le cadre de la bataille juridique Epic contre Apple.

Le rapport d’aujourd’hui de l’Information récapitule la situation :

Au cours du procès, Epic a décrit Roblox en partie comme une collection de nombreux autres jeux, ce que les règles d’Apple semblent interdire. Selon cette logique, a fait valoir Epic, il devrait également être autorisé à proposer son propre magasin de jeux, ce qu’Apple n’autorisera pas. Puis Roblox a soudainement cessé de se considérer comme un jeu. À l’époque, la société a déclaré qu’elle avait déjà utilisé le terme « expérience » pour désigner son service, et que le changement était « cohérent avec la façon dont nous avons fait évoluer notre terminologie pour refléter notre réalisation du métavers », le monde virtuel qu’elle essaie. développer.

À présent, le DOJ l’utiliserait dans le cadre de son enquête sur les problèmes de concurrence autour d’Apple. Le rapport indique que le DOJ a récemment demandé à Roblox lui-même ainsi qu’à d’autres applications « les différences entre un jeu et une expérience, et pourquoi Roblox a changé de langue ».

La cohérence avec laquelle Apple applique ses règles ne sera probablement pas le seul fondement d’une violation des règles antitrust. Mais si le DOJ peut prouver que l’application sélective d’Apple est intentionnelle et vise à désavantager des rivaux potentiels, il pourrait utiliser ces conclusions pour étayer une affaire antitrust plus large.

Le rapport d’aujourd’hui corrobore également des informations antérieures selon lesquelles Apple est « très susceptible » de faire l’objet d’une action en justice antitrust du DOJ, bien que « les procureurs du département continuent de rassembler des preuves ».

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :