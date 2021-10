Le tramage de Man City donne à Arsenal de l’espoir sur l’objectif hivernal de Barcelone

in

Arsenal surveillerait la situation concernant les pourparlers contractuels de Manchester City avec Raheem Sterling alors qu’ils continuent de chercher des moyens d’améliorer l’équipe.

Les Gunners ont exposé leurs ambitions en dépensant plus de 140 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été. Les Londoniens du nord ont déboursé 52 millions de livres sterling pour amener un défenseur Ben Blanc aux Emirats depuis Brighton. L’accord de prêt de Martin Odegaard a été rendu permanent alors que le gardien de but Aaron Ramsdale arrivé de Sheffield United.

Bologne a reçu 16,74 millions de livres sterling pour l’arrière droit Takehiro Tomiyasu tandis que le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga a été recruté à Anderlecht. Les nouveaux ajouts semblaient avoir peu d’effet car Arsenal a perdu ses trois premiers matchs de Premier League en 2021-2022.

Cependant, 10 points de leurs quatre derniers matchs ont stabilisé le navire. Et ils étaient neuvièmes du classement après le match nul et vierge de samedi contre Brighton.

Il semble que les méthodes de Mikel Arteta portent enfin leurs fruits, bien qu’un défi pour le titre reste encore loin. Dans cet esprit, le tacticien espagnol est toujours à la recherche de moyens d’améliorer son équipe.

Et un rapport publié dimanche a suggéré que l’ancienne cible Nabil Fekir est une fois de plus sur le radar. Cependant, le Daily Star rapporte que la star de City and England Sterling est l’homme qu’ils veulent vraiment.

Il aurait semblé insondable de suggérer que Sterling pourrait quitter l’Etihad au début de la saison dernière. Il était un partant régulier de Pep Guardiola et a marqué 20 buts de haut niveau et 31 dans toutes les compétitions en 2019-2020.

Mais sa production a chuté la saison dernière, avec 14 buts en 49 sorties. L’ancien homme de Liverpool continue de briller pour l’Angleterre et a été superbe lors de l’Euro 2020.

Cependant, il semble que Guardiola ait perdu un peu confiance en l’attaquant, ne lui donnant le feu vert que deux fois cette saison. Sterling a un but en neuf apparitions après avoir commencé la plupart des matchs sur le banc.

Un contrat en livres sterling signifie qu’une action rapide est nécessaire

Un certain nombre d’experts se sont demandé pourquoi l’homme aux 18 buts anglais était tombé en disgrâce. Ancienne star de Manchester United Rio Ferdinand a récemment visé Guardiola.

« Où est Raheem Sterling ? Il a perdu confiance en lui parce qu’il a été retiré de l’équipe », a-t-il déclaré à sa chaîne YouTube FIVE. “Il était le gars de référence quand ils avaient besoin d’un but, pendant tant d’années, et maintenant, tout d’un coup, il est dans le désert.”

Sterling sera en fin de contrat à la fin de la saison prochaine et les pourparlers ont repris sur un nouvel accord. Mais il n’est en aucun cas certain qu’il signera de nouveaux termes et Arsenal pourrait chercher à en profiter.

Une fois évalué dans la fourchette de 100 millions de livres sterling, il est probable qu’il coûterait beaucoup moins cher en raison des circonstances actuelles. On pense également que Barcelone est intéressée et a été avisée de faire un mouvement dans la fenêtre d’hiver.

